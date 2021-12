Irina Deaconescu este din nou însărcinată! Iubita lui Cristi Manea așteaptă al doilea copil: ”Nici anul acesta nu ne înțelegem cu matematica”

In articol:

Irina Deaconescu și Cristi Manea urmează să devină din nou părinți! Frumoasa vedetă și celebrul fotbalist mai au o fetiță, pe Victoria. Vestea cea mare a fost dată chiar de cunoscuta influcenceriță, care a postat mai multe fotografii alături de un mesaj emoționant: ” 2+1=4 🤷🏻‍♀️🤰🏻nici anul acesta nu ne înțelegem cu matematica”. ”Vă iubesc”, a scris Cristi Manea.

Citeste si: Irina Deaconescu, probleme grave de sănătate. Logodnica lui Cristi Manea a avut nevoie de îngrijirile specialiștilor: ”Mi-au făcut o perfuzie și nimic”

Irina a primit foarte multe comentarii din partea apropiaților și nu numai: ”Woow, felicitări”, a scris Adelina Pestrițu. ”Bai, am vrut sa zic. Doamne ajuta-va”, este mesajul Vladutei Lupau. ”Felicitari”, a scris si Nicole Cherry.

Citeste si: Irina Deaconescu se pregătește să devină mămică! Când va naște iubita fotbalistului Cristian Manea: "O să fiu mamă!"

Citeste si: Doctorii avertizează: nu luați niciodată aceste pastile dacă ați băut cafea sau alcool- bzi.ro

Irina Deaconescu si Cristi Manea [Sursa foto: Instagram]

Irina și Cristi Manea au devenit părinți pentru prima data, anul trecut

Frumoasa vedetă și iubitul ei fotbalist, Cristi Manea, au devenit părinți pentru prima dată, sâmbătă, 17 octombrie. „Hello Internet! It’s me Victoria 🤍” (n. red. Bună Internet! Sunt eu, Victoria”, a scris vloggerița în descrierea fotografiilor. Comentariile vedetelor au început să curgă în secțiunea de comentarii. „OMG! Hello, little Victoria♥️ Bine ai venit printre noi! Sa fii mereu un zambet si o bucurie! Felicitari @irinassw ♥️ ”, a fost comentariul lăsat de Adelina Pestrițu.

Irina Deaconescu si Cristi Manea [Sursa foto: Instagram]

Irina Deaconescu a născut prin cezariană, iar înainte de ziua cea mare a transmis un mesaj fanilor ei de pe Instagram. "La asta nu mă așteptam! Dragi prieteni, mâine, la ora asta, o să fiu mamă! Se pare că placenta mea nu colaborează, colul meu nu colaborează și am ajuns la concluzia că apelăm la cezariană. Am știut de la început că sunt șanse foarte mari să ajungem la concluzia asta.. Nu știu..

Sunt fericită că se întâmplă mâine, sunt surpinsă, dar totuși că știam că urmează să se întâmple zilele astea, dar nu știam exact când și acum că știu exact când..

Vă dați seama că mi-aș fi dorit să meargă varianta de naștere naturală, dar am zis de la bun început că nu o să risc nici măcar o secundă viața mea sau a copilului meu și că voi lua cea mai bună decizie.", a transmis Irina, în mediul online, anul trecut, înainte ca Victoria să vină pe lume.