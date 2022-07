Irina Deaconescu, imagine îngrijorătoare pe internet! A apărut cu o ”chelie” în mijlocul capului: „Am o gaură”

In articol:

Irina Deaconescu și-a îngrijorat fanii, fără doar și poate, asta pentru că s-a postat pe internet într-o ipostază diferită, cum fanii nu au mai văzut-o până acum. Alături de fotografiile pe care le-a publicat pe contul personal de Instagram, unde apărea cu o gaură în păr, partenera de viață a lui Cristi Manea a povestit pe îndelete tot ceea ce i s-a întâmplat.

Totul s-a întâmplat când Irina Deaconescu se pregătea să meargă la un eveniment

Recent, Irina Deaconescu se pregătea să meargă la un eveniment, însă lucrurile nu au funcționat așa cum s-ar fi așteptat. Influencerița a apelat la o cunoștință, pentru a o coafa, dar a avut parte de o surpriză neplăcută.

Partenera lui Cristi Manea s-a ales cu o ”chelie” de toată frumusețea în mijlocul capului, dar și-a dat seama imediat care este motivul pentru care s-a întâmplat acest lucru. Blondina și-a amintit că, în trecut, a purtat părul destul de strâns, în coc, iar apoi o șuviță de păr i-a căzut cu tot cu rădăcină.

Deși a uitat de incidentul respectiv și nu i-a dat prea mare importanță, abia acum Irina Deaconescu s-a lovit de urmările lui, mărturisind chiar că este ”traumatizată”.

De asemenea, chiar și tatăl fiicelor ei, fotbalistul Cristi Manea, a rămas surprins atunci când a văzut.

”Am o gaură în păr, am zis cap pentru dramă. Nu știu cum să face că se întâmplă evenimente cu chelia mea. Continuând, aveam o bubă imensă după nuntă, în cap și m-am tot scărpinat și am zis să rup coaja asta. Am rupt-o și când am tras așa a rămas o șuviță de păr, cât bretonul ăsta. Și mi s-a făcut rău. Și apoi ne-am panicat, a pus blițul și mi-am dat seama după față că ceva nu e ok. Când am văzut filmarea, efectiv era o cheliuță acolo, plină de sânge”, a povestit Irina Deaconescu.

De asemenea, fanii au reacționat imediat, susținând-o pe vedeta de pe YouTube, explicându-i că nu este singura care a trecut prin așa ceva, căci la rândul său, chiar și Kourtney Kardashian a pățit asta, din cauza cozilor foarte strânse.

