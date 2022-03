Irina Deaconescu, probleme de sănătate cu doar două săptămâni înainte să nască: „Sunt în stare legumă, n-am vlagă să mă ridic din pat”

In articol:

Iubita lui fotbalistului Cristi Manea mai are doar două săptămâni până când va aduce pe lume cel de-al doilea copil, iar ghinioanele se țin scai de capul ei. Aceasta s-a confruntat cu niște probleme de sănătate care i-au dat mari bătăi de cap, motiv pentru care a luat o pauză de la rețelele de socializare.

Ea a postat în urmă cu doar câteva momente pe pagina personală de Instagram motivul pentru care a lipsit motivat din mediul online. Iată ce s-a întâmplat cu aceasta.

Irina Deaconescu [Sursa foto: Instagram]

Irina Deaconescu: „S unt foarte gravidă și nu există multe opțiuni atunci când vine vorba de tratament”

Tânăra a povestit, în urmă cu puțin timp, că a luat răceala de la Victoria, fiica ei cea mare, iar acum nu se simte tocmai bine, ba chiar spune că abia are putere să se mai ridice din pat. Totul, cu doar două săptămâni înainte de momentul în care își va ține cel de-al doilea copil în brațe. Astfel că simptomele răcelii, dar și durerile specifice ultimelor săptămâni de sarcină îi dau mari bătăi de cap. Este cu atât mai dificil să se trateze cu cât în sarcină nu are voie să ia prea multe medicamente.

„Am lipsit de pe meleaguri după ce am luat o răceală de toată frumusețea de la Victoria. Ea e bine acum. Eu sunt în stare legumă. Am avut multă treabă și n-am vlagă să mă ridic din pat. Toată povestea cu răceala a ales să se sincronizeze perfect cu durerile de burtă, bazin, spate. Iar mă mișc ca un pinguin. Mai am 2 săptămâni și nasc.

După cum știți sunt foarte gravidă și nu există multe opțiuni atunci când vine vorba de tratament. Doamna doctor mi-a recomandat propolis cu vitamina C. După ce am avut TBC în copilărie și am luat cele mai puternice antibiotice, nu știu ce să zic”, a povestit Irina Deaconescu pe pagina personală de Instagram.