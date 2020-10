Irina Deaconescu si Victoria [Sursa foto: Instagram]

Irina Deaconescu a devenit mama unei fetițe superbe pe nume Victoria. Iubita celebrului fotbalist de la CFR Cluj, Cristian Manea, a născut de curând la o clinică privată, din Cluj, un bebeluș perfect sănătos. Celebra vloggeriță a stat în prima noapte la Terapie Intensivă, urmând ca a doua zi să meargă la ea în salon. Irina a povestit cum a încercat să se descurce singură, la o zi după naștere, aceasta suferind o cezariană. Iubita fotbalistului a încercat să-și facă duș singură, să se schimbe și să se aranjeze puțin, însă a fost la un past de leșin.

”Am vrut să fac pe smechera și era să leșin... Eu abia astăzi m-am ridicat din pat și am mers cât am putut eu pe aici (...) M-am dus să fac și eu un duș, chinul de pe lume că am zis că n-am nevoie de ajutor că fac singură totul și când am venit să-mi pun pijamaua era să leșin, efectiv nu ajungeam la butonul de panică!”, a spus ea, pe pagina ei de Instagram.

O nouă zi pentru Irina și pentru micuța ei Victoria. Irina Deaconescu a mărturisit, în această dimineață, pe pagina ei de Instagram, că se simte bine și că a reușit să se aranjeze singură. ”Am reușit să fac duș și nu mi s-a făcut rău, m-am schimbat singură, fără ajutor, m-am pieptănat...”, a spus Irina Deaconescu, în această dimineață. De altfel, vedeta spune că mai este doar o zi și vor merge acasă, unde se vor întâlni cu Cristi Manea.

Imagini cu Victoria, fetița fotbalistului Cristi Manea

Irina Deaconescu a născut prin cezariană, iar înainte de ziua cea mare a transmis un mesaj fanilor ei de pe Instagram.

"La asta nu mă așteptam! Dragi prieteni, mâine, la ora asta, o să fiu mamă! Se pare că placenta mea nu colaborează, colul meu nu colaborează și am ajuns la concluzia că apelăm la cezariană. Am știut de la început că sunt șanse foarte mari să ajungem la concluzia asta.. Nu știu..

Sunt fericită că se întâmplă mâine, sunt surpinsă, dar totuși că știam că urmează să se întâmple zilele astea, dar nu știam exact când și acum că știu exact când.. Vă dați seama că mi-aș fi dorit să meargă varianta de naștere naturală, dar am zis de la bun început că nu o să risc nici măcar o secundă viața mea sau a copilului meu și că voi lua cea mai bună decizie.", a transmis Irina, în mediul online.

