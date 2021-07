Irina Deaconescu, probleme grave de sănătate. Logodnica lui Cristi Manea a avut nevoie de îngrijirile specialiștilor: ”Mi-au făcut o perfuzie și nimic”

Irina Deaconescu [Sursa foto: Instagram] 23:47, iul 26, 2021 Autor: Cristina Ionela

Irina Deaconescu, una dintre cele mai celebre vloggerițe de la noi din țară, a avut parte de momente teribile, astăzi, din cauza unei toxiinfecții alimentare. Frumoasa vedetă a avut nevoie de îngrijirile medicilor de pe ambulanță, după ce s-a simțit foarte rău întreaga zi. Logodnica lui Cristi Manea a dezvăluit că are frisoane, nu poate mânca nimic și o doare până și carnea.

” Mă simt super, super rău. Am făcut toxiinfecție alimentară și de la trei dimineața vărs și dacă beau un strop de apă. Au venit și cei de la ambulanță la mine, mi-au făcut perfuzie și NIMIC. Am stomacul întors pe dos, am frisoane și parcă mă doare toată carnea. Aveți grijă ce mâncați vara. Evitați sushi și carnea crudă și spălați foarte bine legumele și fructele.

Mi-a făcut mami o supă și mă simt puțin mai bine. Am stat în cadă de patru ori până acum, să scap de senzația de durere și trece doar atunci. Urăsc să îmi fie rău și cel mi tare mă doare că nici nu m-am putut apropia de Vic azi. Sper să treacă”, a mărturisit Irina Deaconescu, pe pagina ei de Instagram.

Postarea făcută de Irina Deaconescu[Sursa foto: Instagram]

Nu este pentru prima dată când Irina Deconescu cere ajutorul medicilor

Irina Deaconescu a mai avut nevoie, de curând, de îngrijirile medicilor d epe ambulanță. Totul s-a întâmplat când vedeta a avut dureri îngrozitoare de rinichi.

„Era să mă duc. Nu cred că era să mă duc, dar așa credeam. Eram în cadă și mă durea foarte tare într-o parte din cauza rinichilor. Mă durea și burtași am sunat la salvare deoarece durerile erau insuportabile, au venit după încă o jumătate de oră. Mi-au făcut niște calmante, dar vă jur că mă durea cum nu m-a durat niciodată nimic în viața asta”, a mărturisit vloggerița, tot pe Instagram, acum ceva timp.