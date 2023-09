Irina Deaconescu și-a îndeplinit cel mai mare vis! Influencerița a reușit să renoveze apartamentul în care a copilărit: „Îmi mulțumesc mie pentru tot ce urmează”

In articol:

Irina Deaconescu este una dintre cele mai cunoscute influencerițe de la noi din țară care a muncit foarte mult pentru a ajunge unde este astăzi. Dacă foarte multe dintre visele ei s-au împlinit, blondina mai avea unul singur pe listă, care este și foarte special pentru ea.

Irina Deaconescu și-a împlinit visul de a renova apartamentul în care a crescut

Soția lui Cristi Manea a reușit să renoveze apartamentul în care a copilărit.

Irina Deaconescu a pornit de jos și a muncit extrem de mult pentru a realiza tot ce are astăzi, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Blondina își dorea de foarte mult timp să reușească să renoveze apartamentul părinților săi, apartament în care ea a copilărit. Chiar dacă mama sa făcuse un efort mare, atunci când ea avea opt ani, să creeze condițiile minim necesare, Irina și-a dorit enorm de mult să reușească să aducă pe linia de plutire casa părintească. Soția lui Cristi Manea a reușit să își îndeplinească un mare vis și este tare mândră de reușita sa.

„Îmi mulțumesc mie pentru tot ce urmează. O să vă spun puțin de ce este atât de special acest loc pentru mine. Atunci când a fost apartamentul acesta renovat, acum 8 ani, mama mea era plecată în străinătate, a pus bănuț pe bănuț, a făcut și un împrumut în bancă pentru a-l renova. În momentul în care ea a renovat apartamentul, noi încă ne spălam la lighean, nu aveam centrală. (...) Mă simțeam atât de bine că în sfârșit puteam să chem și eu copiii la mine acasă”, a mărturisit Irina Deaconescu pe YouTube.

Irina Deaconescu este mândră de ce a reușit

Pe canalul ei de YouTube, Irina a postat un video în care a făcut turul casei și a mărturisit că este de-a dreptul binecuvântată pentru tot ce a putut să facă. Influencerița este foarte mândră de reușita ei.

„Am fost binecuvântată, am muncit mult astfel încât să pot eu să renovez apartamentul în care am copilărit. Fix cum intri, așa cum ne-a permis spațiul, am pus o masă superbă, cu patru scaune, e mult mai frumoasă masa decât mi-am imaginat eu”, a mai spus Irina Deaconescu.