Irina Diaconescu va ajunge în curând pe masa de operație. Pentru ce intervenție chirurgicală se pregătește soția lui Cristi Manea: „N-am știut cum să abordez situația”

In articol:

Irina Diaconescu este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite influencerițe de la noi din țară. Blondina se poate numi o femeie împlinită, având succes în mediul online, însă și pe plan profesional poate considera că a învins.

Tânăra se bucură de o familie minunată, pe care a construit-o alături de soțul ei, fotbalistul Cristi Manea. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și împreună au doua fetițe ce le aduc zâmbetul pe buze zi de zi.

De curând, influencerița a mărturisit că se pregătește de o intervenție chirurgicală importantă și a dorit să își anunțe fanii înainte de a face acest pas. Iată despre ce operație este vorba!

Irina Diaconescu, pregătită să urce pe masa de operație

Irina Diaconescu este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde este urmărită de un număr impresionant de internauți. Blondina postează des și își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața sa. Așa a făcut și de această dată, când le-a transmis urmăritorilor că se pregătește de un pas important în viața ei.

Tânăra le-a transmis fanilor că în zilele următoare va merge la Capitală pentru un consult, urmând ca mai apoi să fie supusă unei operații majore din viața sa. Infleuncerița nu s-a ascuns și a spus sincer că își va face o intervenție estetică în zona sânilor, însă nu vrea să audă vorbe urâte din partea fanilor. Vedeta a explicat că după nașterea a doi copii are nevoie de această operație.

Citește și: Irina Deaconescu își serbează ziua de naștere! Influencerița a împlinit 25 de ani iar Cristi Manea i-a făcut o surpriză, chiar dacă nu a putut să fie lângă ea: „Îmi e dor de tine rău!”

Citeste si: Ce s-a întâmplat, de fapt, între Florin Salam și Emil Rengle? Motivul pentru care a refuzat să mai apară în videoclipuri de manele- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

„ Poimâine voi merge în București și știu că nu am apucat să vorbesc cu voi despre asta, doar că n-am știut cum să abordez neapărat situația. Vor avea loc niște schimbări în zona asta (n. red. zona sânilor), dar nu vreau să aud păreri de genul ”n-ai nevoi”, ”nu-ți trebuie”. Am născut două fetițe, le-am alăptat pe amândouă, am folosit pompa electrică. ”Fetele” mele nu mai arată cum arătau. Vreau să trecem un pic mai sus.”, a transmis Irina Deaconescu, pe pagina sa de Instagram.

Irina Diaconescu [Sursa foto: Instagram]

Irina Diaconescu, reacție dură la adresa celor care nu tolerează plânsul copiilor în avion

În urmă cu ceva timp, Irina Diaconescu mărturisea pe rețelele de socializare că nu este de acord cu persoanele care nu tolerează plânsul copiilor în avion. Totul a început de la comentariile lipsite de empatie a unui videoclip tip parodie postat de un coleg de breaslă. Blondinei nu i-a venit să creadă câte persoane se declară deranjate de plânsul copiilor în avion, așa că a decis să își împărtășească părere în mediul online.

Citește și: Familia Irinei Deaconescu trece prin clipe grele, înainte de sărbători! Atât influencerița, cât și fiica ei cea mare, Victoria, se confruntă cu probleme de sănătate: „Nu mă simt foarte, foarte bine”

Citeste si: Oana Roman, imagini emoționante din centrul în care se află mama sa, Mioara Roman! Cum a găsit-o vedeta după o săptămână de absență- kfetele.ro

Citeste si: Crimă pasională în Brașov: o femeie a fost ucisă, principalul suspect fiind fostul iubit- stirilekanald.ro

Citeste si: Emily Burghelea, cu ochii plini de lacrimi: "L-a mușcat pe bebe de picioruș” Influencerul trece printr-o situație extrem de dificilă cu ambii copilași- radioimpuls.ro

„ M-am enervat puțin pe TikTok azi. @ciobanoo a postat un clip în care se aud urlete puternice de bebeluș în avion. Nici mie nu îmi place când plâng copii în avion, mai ales ai mei. Pe lângă faptul că îți pare rău de copilul tău, pentru că e speriat și nu înțelege ce se întâmplă cu el, mai ai și toți ochii ațintiți pe tine și te simți mega stânjenit.(...) În cele mai multe cazuri nu ai ce să-i faci.(...) Problema mea nu e cu ce a postat @ciobanoo, că înțeleg gluma, dar comentariile...

N-ai cum să nu zbori cu un copil când trebuie să-l duci dintr-un loc în altul, că nu-l poți trimite cu pluta pe apă. Totodată, dacă vrei zbor fără copilași, ia-ți avion privat ceva.(...) E nevoie de puțină empatie pentru oamenii din jur și mai ales pentru niște copii/bebeluși care nu își pot controla emoțiile. Mă repet: nimănui nu-i place să audă urlete, dar vă spun eu în calitate de părinte că n-ai ce-i face dacă vrea să urle. Data viitoare când auziți un copil/bebeluș că urlă isteric puteți să întrebați părintele dacă are nevoie de ajutor și dacă nu are, întoarce privirea, pune căștile în urechi și gura”, a transmis Irina Diaconescu, pe rețelele de socializare.

Irina Diaconescu [Sursa foto: Instagram]