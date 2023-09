Irina Fodor a vorbit despre banii încasați de pe urma meseriei sale: „Se câștigă bine” Ce proiect important a ratat prezentatoarea?

In articol:

Irina Fodor s-a făcut remarcată cu ani în urmă, timp în care a bifat numeroase proiecte de televiziune, formându-și o mare comunitate de fani, dar și un portofoliu impresionant.

A ajuns acum să fie una dintre cele mai apreciate prezentatoare de la noi, care se află la cârma a două show-uri foarte îndrăgite, după ce i-a luat locul Ginei Pistol.

Irina Fodor, mulțumită de cât câștigă

Și astfel se bucură de mai multe job-uri, dar și de venituri pe măsură. Și asta pentru că pe lângă ceea ce face pe micul ecran, în cadrul show-ului de gătit și cel de aventură, din America, soția lui Răzvan Fodor este și influencer. Vedeta este foarte activă în mediul online, astfel că și de acolo încasează lunar venituri deloc de neglijat.

Însă, întrebată recent ce parte a carierei sale este mai profitabilă, cea din televiziune ori cea de pe rețelele de socializare, Irina Fodor nu a dorit să ofere sume exacte. Dar a ținut să menționeze că munca și implicarea pot să îți aducă profituri destul de mari în orice domeniu.

”Cu muncă, se câștigă bine și, și (nr. și din televiziune, și din online) Important e să iei în serios proiectele și să le duci la capăt cât poți de bine, indiferent că sunt online sau la TV”, a spus Irina Fodor, conform Unica.

Irina Fodor a vorbit despre banii încasați de pe urma meseriei sale [Sursa foto: Facebook ]

Irina Fodor a ratat o carieră în lumea sportului

Deși acum face ce îi place, Irina Fodor spune că a fost o vreme când a ratat ocazia de a practica meseria pe care și-o dorea în anii facultății.

Pe atunci, își amintește ea, lipsa experienței și-a spus cuvântul și astfel a ratat ocazia de a fi prezentatoarea știrilor din sport. Fapt ce a necăjit-o teribil la acel moment, dar crede acum că totul răul a fost spre bine.

Căci, privind în urmă, dar și la satisfacțiile prezentului, crede că destinul i-a aranjat, prin tristețea de la acea vreme, bucuria și împlinirea de acum.

”Cred că eram ultimul an la facultate când am dat o probă pentru prezentatoare de știri sportive. Aveam zero experiență, evident că nu l-am luat. Știu că atunci am fost destul de amărâtă, dar destinul avea alte planuri pentru mine, când aveam să fiu pregătită. Iar ce fac astăzi mi se pare că mi se potrivește mult mai bine”, a mai adăugat soția lui Răzvan Fodor.