Irina Fodor, adevărul despre operațiile estetice. Câte intervenții are prezentatoarea TV

In articol:

Irina Fodor a captivat inimile tuturor telespectatorilor de când aparițiile sale pe micile ecrane au fost din ce în ce mai dese, așa că din ce în ce mai mulți fani au fost curioși să afle dacă prezentatoare TV are operații estetice sau nu. Fără să se ascundă după degete, partenera de viață a lui Răzvan Fodor a spus adevărul.

Irina Fodor este discretă, dar, în același timp, și foarte sinceră. Fie că vine vorba de planul profesional sau cel personal, prezentatoarea TV vorbește deschis cu admiratorii ei și de fiecare dată le oferă răspunsul mult așteptat. Iată ce spune Irina Fodor despre operațiile estetice.

Citeste si: „Fii și tu mai sexy, mai atrăgătoare” Ce a apărut recent pe contul Adelei Popescu? Soția lui Radu Vâlcan a răbufnit

Irina Fodor are sau nu operații estetice?

Irina Fodor este adepta naturaleții, iar acest lucru se observă atât în viața de zi cu zi, cât și atunci când apare pe micile ecrane. În cadrul unui interviu, soția lui Fodor a dezvăluit că nu are operații estetice și că, încă de la debutul ei în televiziune, a stabilit niște reguli clare.

Citeste si: De ce Alexandru Ciucu nu vrea să-și lase fetele să locuiască la Alina Sorescu? Designerul ar fi spus tot adevărul în instanță- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Nu mi-am făcut absolut nimic până acum. Iar eu când am venit, am venit puțin cam speriată, dar și decisă. Le-am zis din start: eu să știți că nu fac nici asta, nici asta. Adică, până acum, nu am mers nici la cosmetică la colțul blocului”, a

spus Irina Fodor.

Odată cu aparițiile pe micile ecrane, Irina Fodor a fost supusă mai multor provocări cărora le-a făcut față cu brio, însă urmările acestor eforturi nu au întârziat să apară. A fost nevoită să mucească în condiții nu prea blânde, iar multele ore în care a purtat pe față machiaj profesioal, aproape zi de zi în decursul a unui an jumate, i-a afectat vizibil tenul.

Din acest motiv, tenul Irinei Fodor a suferit câteva schimbări și s-a sensibilizat destul de mult.

Citeste si: „Să nu îl recunoști” Răzvan Fodor, schimbare radicală la scurt timp de la zvonurile despre soția lui și Ștefan Bănică. Mesajul transmis de Irina

„Nu, absolut nimic nu mi-am făcut niciodată. Doar că am avut doi ani în care am muncit la foc continuu. Am sărit din proiect în proiect, m-am expus la tot felul de temperaturi, de la cald la frig, machiaje în fiecare zi. Iar machiajul profesional încarcă destul de mult tenul, iar făcut zilnic… Mai mult de jumătate de an am purtat zilnic. Tenul meu cred că nu a mai făcut față, pentru că aveam și o rutină foarte simplă. O cremă hidratantă și gata, plecam. Am început să fac tot felul de alergii, s-a sensibilizat”, a adăugat vedeta.

În acest moment, Irina Fodor spune pas operațiilor estetice și consideră că nici în viitorul apropiat nu va face o astfel de schimbare, însă, cu toate acestea, nu știe ce îi va rezerva viața pe termen lung.

„Acum aș zice nu, însă în 10 ani nu am de unde să știu cum mă schimb, cum mi se schimbă pielea. Pe viitor nu spun nu. Oamenii se schimbă mereu. Ne schimbăm fizic, ne schimbăm ideile”, a declarat ea.