Irina Fodor, în pericol la filmări. A fost la un pas de a fi răpită. Răzvan Fodor nu știa ce se întâmplă cu soția lui: "Era cineva înarmat, ne-a spus: intrați în curtea asta și nu vă mai mișcați de aici!"

De când i-a luat locul Ginei Pistol, Irina Fodor se află la cârma mai multor emisiuni TV. Cea mai recentă experiență a sa din lumina reflectoarelor fiind aventura filmată în America.

Luni bune a stat vedeta plecată peste hotare, timp în care soțul și fiica au așteptat-o acasă, iar ea venea cu detalii din spatele camerelor de filmat pe rețelele de socializare.

Irina Fodor, la un pas de a fi răpită

Doar că, aflăm acum, nu a spus tuturor chiar totul, nici măcar soțului ei, de teamă ca nu cumva să îl sperie și să o facă să renunțe la proiect.

În cadrul podcast-ului susținut de Mihai Morar, producătoarea show-ului din America a făcut o dezvăluire uluitoare.

Conform spuselor acesteia, în timpul unei deplasări între filmări, Irina și colegele sale din echipă au fost la un pas de a fi răpite.

Cel care avea grijă de siguranța soției lui Fodor a observat că vedeta era urmărită și fotografiată pe ascuns de cei care se ocupau de răpirea femeilor din zona respectivă, moment în care a acționat în consecință.

Până s-a eliberat zona, Irina Fodor și toate femeile din echipa sa au stat închise într-o curte, pentru a nu mai fi în vizorul celor care le puseseră gând rău.

"Producătoarea:- În mașina Irinei era cineva de la securitate înarmat și acea persoană, acel bodyguard al Irinei, ne-a spus: 'În momentul asta intrați în curtea asta și nu vă mai mișcați de aici!'. El văzuse pe cineva care făcea poze fetelor din echipă și Irinei pe ascuns. A spus că e zona din care se răpesc cele mai multe fete. Erau copaci în care erau atârnate toate pozele celor dispăruți.

Mihai Morar:- O, Doamne! Răzvan Fodor știa unde o trimite pe soția lui, i-ați spus asta înainte?

Producătoarea:- Nu”.

De altfel, pe lângă declarațiile producătoarei, și Irina Fodor spunea public că, față de aventura din Asia, în America totul a fost mai greu și mai periculos.

Locațiile alese erau rău famate, drumurile de parcurs între acestea și locurile de întâlnire erau ținte ale cartelurilor, motiv pentru care, încă de la începutul filmărilor, pentru prima dată, Irina Fodor spune că a avut bodyguarzi înarmați.

Din fericire, nimic rău nu s-a întâmplat, dar fiecare pas făcut în America aducea cu el multe gânduri negre și tot atâta frică.

”Sunt multe zone periculoase, mai multe decât cele sigure. Noi parcă le-am ocolit pe acelea. Slavă Domnului că nu s-a întâmplat ceva grav. Anul acesta, spre deosebire de ceilalți ani, am avut security înarmat. Dacă în anii trecuți nu a fost nevoie de așa ceva, anul acesta fiecare avea, cel puțin o parte din producție, cei care umblam mai mult singuri, cum sunt eu, cum e Oase și Damian, am avut parte de această protecție. Noi plecăm tot timpul din punctul A în punctul B și atunci pe traseu suntem de multe ori singuri, până vin toate echipele din spate, până vin restul de producție, suntem cam de capul nostru. Așa că noi am avut bodyguarzi cu pistoale anul acesta ca mijloc suplimentar de precauție”, declara Irina Fodor, conform EGO.ro.