Irina Fodor, primele declarații despre a doua sarcină: „Suntem uniți și plini de încredere”. Vestea care a luat pe toată lumea prin surprindere

Irina și Răzvan Fodor se iubesc necondiționat de cel puțin 15 ani. Cei doi au împreună o fetiță pe nume Diana și nu de puține ori au fost întrebați dacă nu cumva își mai doresc să-i facă micuței lor o surioară sau un frățior.

După multe răspunsuri din partea celor doi în care au ezitat să ofere un verdict în acest sens, de data aceasta Irina Fodor a lămurit întreaga situație.

În ultima perioadă, Răzvan și Irina Fodor au pus pe primul loc planul profesional, fiind nevoiți, din cauza filmărilor, să stea mai mult despărțiți decât împreună. Cel puțin ultimii doi ani au fost unii plini de provocări pentru cei doi soți din acest punct de vedere, însă peste care, cu răbdare și iubire unul față de celălalt, au reușit să treacă cu succes și peste această etapă. Acum, că apele s-au mai liniștit și în viața lor în plan profesional, fanii sunt curioși să afle dacă nu cumva s-au gândit să facă pasul cel mare de a deveni din nou părinți. Iată răspunsul oferit de Irina Fodor!

Irina Fodor, declarații despre o a doua sarcină

Irina Fodor pune mare preț pe familie și pe valorile vieții, motiv pentru care nu ar putea decât să se gândească cu bucurie la un al doilea copil, în cazul în care va veni pe lume. În cadrul unui interviu, prezentatoarea TV a dezvăluit că în aceste momente, în mod special, nu au plan să devină din nou părinți, însă că ar primi vestea cu brațele deschise dacă s-ar întâmpla să rămână însărcinată.

„Fiica noastră este bine, este la școală. Nu ne-am propus neapărat să mai devenim din nou părinți, dar dacă se întâmplă asta...se întâmplă. Definiția familiei mele în trei cuvinte: suntem uniți, plini de umor și de încredere.”, a spus Irina Fodor, conform Click.

Cum se menține în formă Irina Fodor?

Irina Fodor are o siluetă de invidiat, fapt confirmat de o mulțime de admiratori de-a lungul timpului. Se pare că prezentatoarea TV nu deține niciun secret, ci este doar norocoasa unui metabolism care o ajută din acest punct de vedere, fără să depună eforturi.

„Nu fac nimic pentru a arată așa. Nu am avut niciodată vreo problemă cu greutatea neapărat. Dacă este să fac ceva pentru mine acum aș mai merge la o sală din când în când doar că nu am timp. În rest mănânc cum mănâncă oamenii normali, nu am un regim alimentar special...mănânc și pizza și shaorma. Eu reacționez foarte urât atunci când îmi este foame. Când mi se face foame văd negru în fața ochilor, îmi tremură mâinile și trebuie să mănânc fix atunci ”, a mai spus Irina Fodor, conform aceleiași surse.