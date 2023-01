Irina Fodor rupe tăcerea, după ce a înlocuit-o pe Gina Pistol în emisiune: "Gata, până aici ne-a fost. S-a terminat". Care este, de fapt, relația dintre ele?

In articol:

Irina Fodor, cât și Gina Pistol sunt două dintre cele mai talentate și apreciate prezentatoare TV. De fiecare dată când iubita lui Smiley nu a putut onora unele emisiuni, Irina Fodor a fost cea care a înlocuit-o și a făcut-o cu mult drag și implicare.

Cu toate acestea, fanii s-au întrebat care este, de fapt, relația celor două și dacă în realitate există cumva o rivalitate ce stă între prezentatoare, dincolo de micile ecrane.

Irina Fodor, despre relația cu Gina Pistol

Chiar dacă fanii ar crede că Irina Fodor este în competiție cu Gina Pistol, adevărul este cu totul și cu totul altul. Soția lui Răzvan Fodor a povestit care este de fapt relația sa cu Gina Pistol și susține că între cele două nu a fost niciodată vorba despre rivalitate.

„ Știi ce am observat? Pe internet intră oamenii uneori să îmi spună și să facă comparație. Dar în viața reală niciodată. Când mă opresc, vor să facem poze, mă întreabă una, alta. Pentru fani, în online, probabil. (n.r. dacă sunt rivale) În viața de zi cu zi, n-are nicio legătură… Nimic cu nimic. Doar că așa s-a rostogolit povestea… Cine suntem noi să o oprim?”, a dezvăluit Irina Fodor, într-un interviu pentru Fanatik.

Irina Fodor și Gina Pistol [Sursa foto: Instagram]

Irina Fodor, despre experiența în emisiunea în care a înlocuit-o pe Gina Pistol

Cu toate că fanii ar fi crezut că Gina Pistol va reveni în emisiune, iubita lui Smiley a decis să mai petreacă timp cu fiica sa, motiv pentru care Irina Fodor a acceptat și de această dată provocarea. De asemenea, ea a fost prezentatoarea și sezonului în care Mihai și Elwira Petre au câștigat.

Emisiunea a fost una cu multe provocări, atât concurenții, cât și echipa emisiunii au avut parte de momente dificile, mergând pe trasee care s-au intersectat chiar și cu rutele celor mai temute carteluri ale traficanților de droguri.

„ A fost un sezon… Știam clar că se anunță periculos de când au spus traseul. Când am auzit Mexic… am zis: «Gata, până aici ne-a fost. s-a terminat. Cum o să ne ducem noi să cerem de la carteluri cazare, mâncare?»”, a mai adăugat Irina Fodor.

De asemenea, nici problemele medicale nu au fost nelipsite. Mai mult decât atât, au fost mai numeroase decât în sezonul precedent, Irina Fodor având o suspiciune în legătură cu motivul pentru care a tot fost nevoie de medic.

„ Cred că anul asta a fost un sezon cu foarte multe probleme de sănătate. Nu doar pentru mine, ci pentru întreagă echipa. N-aș ști să-ți spun de ce, poate de la poluare, poate de la climă, dar când n-au fost tot soiul de răceli, au fost tot soiul de alergii. Când n-au fost alergii, au fost enterocolite și altele… La toată lumea, concurenți, echipa.

Anul acesta, medicului care ne însoțește an de an de fel nu i-au stat picioarele o clipă. A avut nevoie de perfuzie. Medicul nostru! Așa am ajuns. A fost foarte solicitant sezonul asta. Și cumva, pentru că plana (n. red. teama,) deasupra noastră constant. Am fost totuși în niște locuri periculoase și simțeam.

Stai un pic cu inima strânsă. «Oare ce se poate întâmpla? O fi bine să ne ducem în direcția aia?». Și treaba asta te consumă pe lângă consumul obișnuit al proiectului ăsta. Pe o scară de la 1 la 100 e de 100. Trezire la 4.00 dimineață, culcare la 23.00, 4 ore de somn și o iei de la capăt”, a mărturisit Irina Fodor, pentru sursa citată mai sus.

Irina Fodor [Sursa foto: Instagram]