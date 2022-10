Irina Fodor, scoasă din minți de soțul ei: ”M-am jurat”. Cu ce i-a greșit Răzvan Fodor zile la rând: ”Am primit ultimatum”

In articol:

Răzvan și Irina Fodor sunt două persoane publice care aduc mereu zâmbetul pe fața celor care îi admiră. Sinceritatea și naturalețea de care dau dovadă în fața fanilor i-au făcut să aibă o mare comunitate de oameni cărora le pasă de viețile lor.

Iar ei, drept mulțumire, sunt mai mereu activi în online, mai mult acolo decât în viața reală, am putea spune, după ultimele destăinuiri făcute de prezentator.

Irina Fodor, foc și pară pe soțul ei

Și asta pentru că Fodorică, așa cum îi spune soția, din neatenție, a călcat pe bec. Și, conștient sau nu, îi place să se joace cu nervii Irinei de câteva zile încoace.

Pe Instagram, Răzvan Fodor și-a recunoscut vina și printr-un singur gest i-a readus zâmbetul pe buze soției sale.

Concret, de câteva zile, Irina vrea să-și decoreze locuința și curtea ca pentru toamnă, cu flori și dovleci. Motiv pentru care i-a tot cerut soțului să îi aducă acasă tot ce are nevoie pentru a se integra în farmecul anotimpului în care ne aflăm.

Doar că el, zi de zi, deși a trecut mereu prin locurile de unde putea să cumpere tot ce și-ar fi dorit partenera de viață, s-a întors acasă cu mâna goală.

Conștient de greșeala făcută, actorul spune că, cel mai probabil, drept pedeapsă, nu va mai trece pragul casei până ce totul nu se va transforma în spectacol de culoare arămie.

”De trei zile mă cicălește că vrea dovleci și flori de toamnă. Să umple scara, balconul, grădina… ce să mai? Să fie belșug de toamnă. Am tot uitat și azi dimineață am primit ultimatum. M-am jurat că azi îi cumpăr. Ce credeți? Deși am trecut pe lângă ei, am uitat IAR.

Am ajuns acasă. Mă aștepta în prag. Cred că ăsta e hotarul pe care nu o să îl depășesc în seara asta. Ps: Când am scos telefonul să îi fac poză, a început să zâmbească. Ăsta nu e om, e Halloween-ul tot!”, a scris Răzvan Fodor în mediul online, în dreptul imaginilor care o arată pe soția sa, deși supărată, cu un zâmbet pe chip.

În urma destăinuirilor făcute de vedetă, cei din online s-au arătat a fi de partea Irinei și multe doamne declară că nu înțeleg cum bărbații pot uita cerințele venite din partea partenerelor. Iar ca răspuns, cu umorul la purtător, Răzvan Fodor a dat vina pe vârstă: „Cred că e de la bătrânețe”.