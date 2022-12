Irina Fodor și mama sa seamănă ca două picături de apă! Ipostaza emoționantă în care prezentatoarea TV a surprins-o pe cea care i-a dat viață, cu ocazia zilei de naștere

In articol:

Irina Fodor este una dintre prezentatoarele TV iubite și apreciate de români. Deși nu a apare de foarte mult timp pe micile ecrane, încă de la prima apariție i-a cucerit pe telespectatori, intrând rapid în sufletele tuturor celor ca au urmărit emisiunile moderate de ea.

Soția lui Răzvan Fodor a mers de curând la Buzău, pentru o ocazie cu totul și cu totul specială, respectiv ziua mamei sale, căci cea care i-a dat viață prezentatoarei TV a împlinit vârsta de 55 de ani. Soția actorului alături de fiica sa și alți apropiați au mers la ușa mamei Irinei, cu un tort, apoi au ieșit în oraș, în parcul preferat al moderatoarei TV.

Citește și: Irina a rămas uimită, după discuția avută cu Răzvan Fodor. Ea credea cu totul altceva: „Aflu, cu gura căscată, că a fost...”

Citeste si: HOROSCOP pentru anul 2023. Pentru nativii unei zodii, anul 2023 ar putea începe cu cheltuieli!- kfetele.ro

Citeste si: Gest uriaș făcut de Flori, câștigătoarea Chefi la Cuțite, pentru sotia lui Nosfe. Nici nu se poate descrie în cuvinte durerea Mădălinei. O lume întreaga a lăcrimat când a văzut asta- bzi.ro

„Acasă. Am complotat cu sor’mea să mergem la Buzău, să îi facem o surpriză mamei, de ziua ei.

S-a bucurat tare mult, iar nouă ne-a crescut inima de bucuria ei. Apoi, am ieșit cu toții la plimbare prin târgul de Crăciun, i-am arătat Dianei locurile copilăriei mele, am stat la povești până la 3 noaptea, am dormit în camera în care dormeam când eram mică și, cumva, un pic din mine s-a simțit din nou copil. Unele momente, pur și simplu, te încarcă de bine și de emoție, iar imaginea cu noi, cu mama și tata acasă, în jurul mesei, s-a imprimat frumos și colorat pe retină și are locul ei în sertărașul cu amintiri prețioase.”, a scris Irina Fodor, în dreptul unui videoclip care surprindea mai multe momente din escapada la Buzău.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Irina Fodor (@irina_fodor)

Își dorește sau nu Irina Fodor să devină mămică pentru a doua oară

Irina Fodor este, fără doar și poate, o persoană extrem de sinceră și, întrebată dacă își dorește să devină mămică pentru a doua oară, răspunsul acesteia nu a fost unul negativ, spunând că atât ea, cât și soțul ei, nu și-au propus acest lucru, însă dacă se va întâmpla, vor primi cu brațele deschise un nou membru în familia lor.

Citește și: Irina Fodor, primele declarații despre a doua sarcină: „Suntem uniți și plini de încredere”. Vestea care a luat pe toată lumea prin surprindere

„Fiica noastră este bine, este la școală. Nu ne-am propus neapărat să mai devenim din nou părinți, dar dacă se întâmplă asta...se întâmplă. Definiția familiei mele în trei cuvinte: suntem uniți, plini de umor și de încredere.”, a spus Irina Fodor, conform Click.