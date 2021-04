In articol:

Irina Ichim, generalul din aviaţie care i-a uimit pe juraţii de la Românii au Talent, sezonul 11, cu vocea sa.

Concurenta a participat şi la X Factor, în urmă cu şase ani.

Irina Ichim are 61 de ani şi lucrează în aviaţie. Concurenta din Galaţi a venit la Românii au Talent, sezonul 11, ca să cânte. Juraţii au rămas uimiţi de vocea Irinei, dar şi de energia sa debordantă.

Irina Ichim este căsătorită cu un aviator rus şi au împreună o fiică. Concurenta şi soţul său sunt împreună de mai bine de 30 de ani.

"Mă numesc Irina Ichim, reprezint Asociaţia Română pentru Promovarea Istoriei Aeronauticii. Sunt general aviator, filiala Galaţi. M-am născut într-o zi de primăvară, acum 61 de ani, în oraşul de la Dunăre, oraşul Galaţi şi la malul bătrânului Danubius mi-am găsit dragostea, fericirea. Aşa că de peste 30 de ani sunt căsătorită cu un aviator rus, de peste 30 de ani suntem împreună, o celulă în zbor. Am venit pentru că este o oportunitate de a aduce în faţa tuturor, aviaţie, muzică şi poezie", a spus concurenta înainte să urce pe scenă.

Pavel Bartoş a întrebat-o pe concurentă ce reprezintă tresele de pe uniforma militară, iar Irina Ichim i-a răspuns: "Aici am emblema de onoare a Forţelor Aeriene şi a doua este emblema de merit pentru apărare clasa I, dată de ministru pentru întreaga mea activitate de promovare a aripilor româneşti, a Forţelor Aeriene şi nu în ultimul rând a valorilor armatei române".

Irina Ichim, patru de "DA" la Românii au Talent, sezonul 11

Irina Ichim a trecut în etapa următoare cu patru de "DA" la Românii au Talent, sezonul 11. Andi Moisescu a ţinut să o felicite pe concurentă pentru actul său artistic.

"Eu sunt în turnul de control de cânt a început doamna să cânte. Sărut mâna, doamnă! Vă pot confirma, nu a mai zburat nimic, pur şi simplu toate avioanele s-au oprit ca să vă asculte. ştiţi cum se aude aici în turnul de control, numai vocea dvs. Nu am auzit niciun motor de avion, nimic", a spus Andi Moisescu, care a urmărit numărul artistic de acasă, de pe un monitor.

Smiley i-a mărturisit concurentei că este de aceeaşi vârstă cu părinţii săi, ceea ce îl face să aibă un respect deosebit faţă de aceasta, dar i-a mai spus Irinei Ichim că are aceeaşi meserie ca a tatălui său.

"Doamnă, sunteţi de aceeaşi vârstă cu părinţii mei, tata e aviator. Tot momentul a fost ca un zbor. Când aţi început a fost un pic zdruncinat, prima frază muzicală a fost uşor zdruncinată până v-aţi luat zborul, după care zborul a fost lin, aţi aterizat fără probleme. Felicitări!", a spus Smiley.

Smiley a dezvăluit ce meseria a avut tatăl său

Smiley a povesit în cadrul emisiunii Românii au Talent, sezonul 11, că tatăl său este aviator de meserie şi că a stat mult în preajma celor care practică acest job, iar prin prisma meseriei, aviatorii percep altfel viaţa, se bucură mai mult de fiecare moment şi sunt mult mai fericiţi.

"Eu am cunoscut mulţi aviatori, colegi de-ai tatălui meu şi am fost în preajma lor, am zburat cu ei, am petrecut cu ei şi aviaţia într-adevăr dă senzaţia. Adică au o altă poftă de viaţă pentru că ei îţi riscă viaţa tot timpul când se ridică de la sol, se poate întâmpla orice şi atunci trăiesc fiecare zi altfel. Au mai multă bucurie, cred, trăiesc la alte cote, altă altitudine", a povesit Smiley la Românii au Talent, sezonul 11.