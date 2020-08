Irina Loghin

Irina Loghin a povestit ce pași a urmat după ce soțul ei a fost infectat cu COVID-19. Cântăreața a mers la spital s-a testat și ea, iar acum așteaptă rezultatele.

"Am venit să fac toate analizele pentru că soţul meu a ieşit cu coronavirus, asimptomatic. A fost Ciprian cu el pe la mare şi acum indiferent cum o să iasă, sunt asimptomatică sigur. Am miros, nu tuşesc, nu am febră, am poftă de mancare. Vreau să mă asigur să fac investigaţiile la spital care trebuie.”, a declarat Irina Loghin, pentru jurnaliștii de la româniatv.net.

”Chiar testele care au iesit, am aflat că trebuie să faci 2-3 teste, este ceva o neînţelegere între toate testele, multumesc lui Dumnezeu mă simt bine, am poftă de mâncare nu am probleme şi e bine ca am venit si eu. Îmi vine să ies pe geam să plec că nu-mi place să stau închisă, e un parc aşa frumos în curtea spitalului. Felicitari pentru spital. E ordine şi curăţenie eu credeam că e îngăleală, este ordine ordine, parcă nu sunt internaţi oameni pe aici.", a fost declarația Irinei Loghin.