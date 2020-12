Irina Loghin, dezvăluiri neașteptate după o viață pe scenă: ”Mama nu m-a lăudat niciodată”

Irina Loghin se află printre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară românească. Piesele interpretate de regina muzicii populare românești nu vor putea fi uitate niciodată de publicul românesc.

Irina Loghin a povestit în cadrul unei emisiuni de televiziune despre lucrurile cele mai marcate din viața sa. Îndrăgita artistă a vorbit despre părinți, copilărie și carieră.

„Mama nu m-a lăudat niciodată, tata simțeam că se bucură. Nu mi-a spus niciodată – Uite, te-am văzut la tv! Era foarte cochetă, fusese regina balului de la noi din comună cu un costum popular lucrat chiar de ea. Avea o bentiță din catifea verde pe frunte… Erau foarte dibace femeile care țeseau și acum am țesături. Ne-a învățat și pe noi să țesem ca să avem zestre de măritat”, a povestit Irina Loghin.

Irina Loghin a învățat de mică ce înseamnă să muncești

Regina muzicii populare românești provine dintr-o familie numeroasă, cu șase frați. Irina Loghin a susținut că a fost nevoită să învețe de mică ce înseamnă să muncești.

„Din clasele primare. Eram născuți la interval de 2 ani. Nu aveam toți încălțăminte, aveam galoși cu ciorapi de lână pe care îi croșetam de la acea vârstă fragedă. Așteptam să vină surorile mele de la școală să îmi dea încălțămintea. A fost greu, dar atunci credeam că este foarte normal.

Am început să cânt de la școală. Învățătoarea și-a dat seama și am devenit solista clasei și dirijam și alte clase mai mici. După ce am terminat liceul, am lucrat la un laborator, într-o fabrică de sticlă, apoi am fost la Școala Populară de Artă. La fabrica de sticlă, la 20 de ani, aveam echipă de dansuri și am mers în turneu în Bulgaria. Instructoarea de dansuri era soacra lui Besoiu. Între timp am aflat că se dă consurs la ansamblul Ciocârlia, din București, din ziarul Informația”, a mai adăugat Irina Loghin.

Sursă: Cancan.ro