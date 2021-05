Irina Loghin, la un pas de tragedie! „Am început să țip” Ce a pățit interpreta de muzică populară în copilărie

In articol:

Irina Loghin este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite interprete de muzică populară din România. Este o fire optmistă și veselă, dar puțină lume știe prin ce a trecut pe vremea când era doar un copil.

Artista a rămas marcată pe viață de acel episod extrem de neplăcut și spune că a fost doar la un pas de o tragedie de proporții. Iată ce a pățit Irina Loghin.

Irina Loghin: „Eu după oi şi lupii după mine”

Pe vremea când era doar o fetișcană, artista ajuta la treburile gospodărești. Își aduce aminte cu groază de un episod care și acum îi provoacă frică. A fost trimisă să aducă oile înapoi, însă în drumul ei a dat de o haită de lupi, care imediat i-au simțit frica și au început să o urmărească. Irina Loghin a tras o sperietură soră cu moartea și a început să țipe după ajutor, iar imediat fratele și un vecin au intervenit.

„Am rămas marcată pe viaţă de o întâmplare destul de emoţionantă. Faptul că stăteam într-un cătun, veneau lupi. Fratele meu cu un vecin au zis să merg să duc oile înapoi. Şi m-am dus, am urcat prin lăstărişul ala, până sus. Îmi era puţin urât.

Când am ajuns acolo, acolo erau foarte mulţi scaieţi din aştia cu mărăci, care agăţau. Şi lângă ei văd un câine. Stătea cu capul în jos şi când m-a simţit a făcut ochii mari la mine. Aveam o căţeluşă lup şi am crezut că este căşeluşa mea Dolfa. Când m-am dus mai aproape mai erau vreo şase, şapte. Erau haită de lupi. Am început să ţip. Fratele era destul de departe de mine. Oile au mirosit treaba asta...m-au şi auzit ţipând şi au început să fugă. Eu după oi şi lupii după mine. Fratele şi celălalt băiat au început să fluiere când m-au văzut că coboram. Şi am rămas cu o teamă”, a povestit Irina Loghin.

Cum a scăpat Irina Loghin de coronavirus

Artsita este convinsă că ceaiul de cătină a ajutat-o să se vindece de virusul SARS-CoV-2, cu care s-a îmbolnăvit în urmă cu ceva vreme. Irina Loghin a fost asimptomatică, însă testul PCR i-a ieșit pozitiv și după cele două săptămâni.

„Totul vine de la alimentație, de la crudități. Eu în fiecare dimineață beau un ceai de cătină. O dau prin blender, o strecor și beau un pahar de cătină și acum m-am învățat cu el. Cătina este cea mai bună", a spus Irina Loghin, la acea vreme.