Intepreta de muzică populară a fost diagnosticată cu coronavirus în urmă cu doar câteva săptămâni și a fost internată la Institutul „Matei Balș” din Capitală. Irina Loghin a fost internată alături de soțul ei, dar și de fiul ei. Se pare că artista se simte destul de bine și a reușit să se vindece, pentru că a fost suprinsă în timp ce se plimba prin parc.

Primele imagini cu Irina Loghin, după ce s-a vindecat de Covid-19

Intepreta de muzică populară

Irina Loghin și-a revenit miraculos, după ce în urmă cu doar câteva zile a fost internată la Institutul „Matei Balș” din București, fiind depistată pozitiv cu noul coronavirus. Se pare că starea de sănătate a cântăreței este destul de bună la momentul actual. Artista a fost văzută în timp ce se plimba prin parc și părea că se simte destul de bine. Alături de o prietenă, femeia în vârstă de 81 de ani s-a plimbat minute bune în parcul Herăstrău.

Irina Loghin în parc, după ce s-a vindecat de coronavirus/ sursa foto cancan

Irina Loghin, detalii despre infectarea cu coronavirus

Interpreta de muzică populară a vorbit despre faptul că s-a infectat cu coronavirus printr-un mesaj postat pe contul de socializare. Artista a declarat faptul că nu a avut niciun simptom și că radiografia pulmonară a ieșit bine.

“Dragii mei, după cum probabil ați aflat, am fost testată pozitiv cu noul coronavirus. Vreau să vă asigur pe toți că sunt bine, că nu am avut și nu am absolut nici un simptom, iar radiografia pulmonară și toate analizele de sânge au ieșit în regulă. Mi-am făcut testul din proprie inițiativă, fiind a treia oară când îl fac, la distanță de o lună.

Din păcate, de data aceasta am avut ghinionul ca rezultatul să fie pozitiv. Dar Dumnezeu mă iubește și m-a ferit de o formă mai agresivă a acestei boli. Cu emoții în suflet v-am simțit aproape în aceste zile”, a fost mesajul artistei, postat pe contul de socializare.