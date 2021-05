Irina Mohora va deveni mămică a doua oară! A dezvăluit sexul bebelușului: „O nouă dragoste de împărtășit”

In articol:

Irina Mohora urmează să devină mămică pentru a doua oară! Vedeta de televiziune este în culmea fericirii și a ținut să împărtășească vestea cea mare și cu urmăritorii ei, chiar în ziua de Paște. Nu numai că a anunțat că este din nou gravidă, însă a dezvăluit și sexul bebelușului.

Astfel, bruneta va aduce pe lumă o fetiță în decursul acest an.

„Am o nouă dragoste de împărtășit. Fetița mea. Sărbătoare cu bucurie! Paște fericit!”, a scris Irina Mohora pe pagina ei de Instagram, alături de primele fotografii cu burtica de gravidă.

Irina Mohora va aduce pe lume o fetiță [Sursa foto: Instagram]

Cum evoluează sarcina Irinei Mohora! Primele declarații

Irina Mohora și soțul ei mai au împreună un băiețel, numit Zian. Față de prima sarcină, vedeta de televiziune a mărturisit că cea dea doua sarcină este cu puțin mai dificilă față de prima.

„A fost total diferită față de sarcina cu Zian, nu este o sarcină grea, însă în cazul puștiului meu, acum patru ani, habar n-am avut cum e să fii însărcinată, niciun simptom, dimpotrivă, aveam multă energie și toată lumea mă întreba cum mă simt, iar eu spuneam că mă simt ca înainte.

Ei bine, de data aceasta, în primele trei luni, am aflat și eu cum să fii însărcinată, în sensul în care am avut acele indispoziții specifice, grețuri, lipsă de energie, somnolență, dar imediat ce am trecut de primul trimestru, lucrurile au revenit la normal, cum știam că o să fie de la sarcina cu Zian”, a declarat Irina Mohora pentru Click.

Ea a adăugat că este în continuare foarte activă, în ciuda simptomelor de sarcină pe care le are. Nu a renunțat încă la muncă, iar cel mai important este că are o stare foarte bună și este entuziasmată de noua etapă din viața sa.

„Îmi doresc să fiu activă profesional inclusiv până în luna a opta. La Zian m-am prezentat la muncă până în luna a 9-a, mai aveam două săptămâni până să nasc, eu eram pe tocuri și eram în direct”, a mai adăugat Irina Mohora pentru sursa citată