Irina Nicolae, dezvăluiri în premieră la

Irina Nicolae, fosta membră a trupei A.S.I.A., a fost invitată lui Teo Trandafir, în emisiunea pe care aceasta o prezintă la Kanal D. După ani buni de absență de pe micul ecran, Irina Nicolae a povestit în platoul “Teo Show” de ce nu a mai apărut de ceva vreme în fața reflectoarelor.

“Este o plăcere să fiu alături de ține și telespectatori! N-am mai apărut la televizor de foarte multă vreme. Eu sunt un om discret în general, cu viața mea privată. După ce am decis să plec din formația care m-a consacrat, am dat prioritate vieții personale. (…) Eu am plecat (din formația A.S.I.A – n.r.) și sunt cu același om de atunci, care a devenit, între timp și soț, iar împreună avem cel mai minunat dar pe care mi-l putea face Dumnezeu și soțul meu, fetița noastră, Scarlet Maria. În general, sunt un om discret, constant, asumat, responsabil, foarte sincer”, a spus emoționată Irina Nicolae.

Aceasta a oferit detalii în exclusivitate referitoare la motivul pentru care ea nu a fost invitată în următorul concert al trupei care a conscrat-o.

“Am aflat din presă, despre acest concert. (…) Am primit sute de telefoane, mesaje, din toate direcțiile, m-a <bombardat presa> și am făcut o singură declarație (…). Este firesc și normal și cred că datorez publicului și oamenilor care ne iubesc să le spun motivul pentru care eu nu voi fi acolo pe scenă. (…) Eu nu mă autoinvit nicăieri. (…) Nu am nico problemă cu această <nouă> formulă. A fost doar o <bănuială> că eu nu pot veni, (…) nu înțeleg de ce se face acest mare scandal, pentru că la baza nu este unul. (…) Întotdeauna le voi susține și întotdeauna voi fi parte din grupul ăsta, cu sufletul, cu tot ce pot eu, și de-asta am și ales să fiu de partea publicului, și nu pe scenă, pentru că am înțeles că acolo se reunesc într-o altă formulă. Eu sper că fenomenul ăsta și istoria trupei să meargă mai departe !”, a subliniat Irina Nicolae, în cadrul “Teo Show”.

