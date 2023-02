Irina Nicolae reacționează dur pentru că nu a fost intregată în reunirea trupei ASIA. Care este, de fapt, motivul lipsei sale de pe scenă: ”Mi se pare degradant și înjositor”

In articol:

Nu de mult, în mod public, s-a anunțat că trupa ASIA se reunește. Pe 6 martie, la Sala Palatului, după 25 de ani de la lansare, se vor auzi hiturile vremurilor de mult timp apuse.

Atunci, în fața publicului, vor urca pe scenă Sorana Darclee, Anca Neacșu, Iana Novac și Anemona Niculescu, dar nu și Irina Nicolae.

Irina Nicolae, revoltată după ce a fost exclusă din reunirea trupei ASIA

În ceea ce o privește pe brunetă, fondatorul trupei ASIA a spus că lipsa ei este cauzată de faptul că locuiește peste hotare, la Budapesta, dar și pentru că acum este soție și mamă, deci nu mai are așa mult timp liber. Iar un concert precum cel care urmează implică multă repetiție și mult timp dedicat pregătirilor.

Însă, în urma declarațiilor făcute de Adi Ordean, Irina Nicolae a răbufnit în mod public. Fosta membră a trupei ASIA spune că, de fapt, adevărul care motivează lipsa ei de pe scenă este cu totul altul.

Iar acela este faptul că nimeni nu a contactat-o pentru a o anunța despre evenimentul de pe 6 martie și nici nu a fost întrebată dacă poate și vrea să participe.

Bruneta se declară extrem de dezamăgită de situație și de oamenii pe care-i credea aproape de sufletul ei, mai ales că, în situația de față, nimic nu era imposibil.

Irina Nicolae spune că familia ei și locul unde stă acum nu o împiedică să își onoreze niciun contract, la mijloc fiind vorba doar de demnitate și de munca prestată ani la rând în fața publicului.

„Adi Ordean nu m-a căutat. Nimeni niciodată nu m-a contactat pentru acest concert. Eu nu uit oamenii care m-au ajutat în carieră. Chiar am vrut să îi trimit un mesaj în care să-i spun că sunt extrem de dezamăgită. După ce am plecat din ASIA, când veneam în țară îl vizitam, nu era zi de naștere sau Crăciun să nu îi trimit un mesaj. Mi se pare strigător la cer ce se întâmplă acum. Și nu are legătură că am copil, asta nu însemnă că nu pot să-mi respect un contract. Nu poți să-mi găsești scuze că am copil, că locuiesc în Ungaria și că n-am timp de repetiții. Sunt la 50 de minute de România. Dar, puteam fi oriunde în lumea asta, la urma-urmei, este vorba despre munca mea de o viață”, a spus Irina Nicolae, conform Playtech.

Mai mult decât atât, ea precizează că, deși situația este așa cum este, ea nu le poartă pică colegelor de scenă, ci face aceste declarații pentru fanii săi.

Irina Nicolae spune că publicul ei trebuie să știe adevărul despre lipsa ei de pe scenă, mai ales că ASIA, subliniază vedeta, a început cu ea și Anca Neacșu, iar anii în care ea a luat parte la proiect au fost cei mai buni.

Cu demnitate, menționează ea, și cu gândul la gloria de altădată, Irina Nicolae spune că va fi prezentă la Sala Palatului, chiar dacă nu va urca pe scenă.

După ce a aflat din mediul online de concert, artista spune că și-a achiziționat un bilet ca și spectator pentru a putea fi aproape de colegele sale și pentru a retrăi emoțiile de la începutul înființării trupei.

Însă, subliniază că situația nu este deloc una plăcută, iar dezamăgirea pe care o trăiește acum este profundă, mai ales că vine din partea oamenilor alături de care a făcut istorie și de care nu s-a despărțit cu scandal.

”Nu vreau absolut nimic de la ele, vreau doar ca oamenii să înțeleagă faptul că nu sunt pe scenă cu ele pentru că nimeni nu mi-a spus de vreun concert aniversar, am aflat și deschizând pe Instagram un afiș. Mi se pare degradant și înjositor. Este dezamăgitor, mai ales după o carieră frumoasă și niște relații extraordinare, căci n-am plecat cu discuții. Oamenii să înțeleagă faptul că eu mi-am dorit acestă reunire, dar că nu am fost niciodată invitată, chemată. Indiferent câte concerte au mai avut ASIA, succesele vor fi legate de numele meu. Îmi pot lua multe lucruri, dar niciodată nu-mi pot lua demnitatea. Am cântat cu trupa ASIA din 1999 până în 2005, cei mai frumoși ani. Apoi, ei au rămas cu Iana… Nu-i o problemă, mi-am cumpărat eu un bilet online, ca să fiu parte din sală, căci, totuși, să fim realiști, formația asta s-a născut dintr-un singur motiv, eu fiind parte cu Anca Neacșu. Mi se pare penibil ca, acum, când facem noi 25 de ani de carieră, să nu mă invite nimeni. Ba, mai mult, să și spună alții că nu am timp, că nu vin. Eu cu fetele din trupă am mai făcut niște filmări împreună. Eu vedeam, la 25 de ani de ASIA, un concert mare, pentru că am fost un fenomen, cu scenografie, lumini, proiecții, ceva grandios, ca afară. Dar, cum ele nu erau atunci pregătite, nu am accelerat lucrurile, nu am insistat”, a concluzionat fosta membră a trupei ASIA.