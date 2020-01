Irina Rimes a trecut prin clipe grele la sfârșitul anului 2019. Ea ar fi trebuit să țină un concert la Iași, în noaptea dintre ani, dar a ajuns la spital. O hemoragie internă a împiedicat-o să ajungă pe scenă șți a trimis-o direct la spital, unde artista a trecut printr-o intervenție chirurgicală. Câteva zile mai târziu, ea a fost externată și a transmis un mesaj public prin care a recunoscut că anul ce a trecut a fost unul greu pentru ea.

Mesajul publicat de Irina Rimes a stârnit un val de reacții din partea fanilor. Mulți dintre ei i-au urat să fie sănătoasă, alții au întrebat-o ce s-a întâmplat mai exact, iar o tânără a mărturisit că nici ea nu a avut un an prea bun. „În anul 2019, am aflat că mama mea are cancer în stadiul 4, care a fost descoperit la o investigație de rutină. Un an deja se tratează și îi suntem alături cu toată susținerea și toată dragostea de pe lume, și multe rugăciuni!”, i-a scris Karolina S. cântăreței. „Vă doresc sănătate și putere”, a răspuns Irina Rimes.

Irina Rimes, primele declarații despre diagnosticul primit de la medici

„Toți scriu „sănătate”, dar pe nimeni nu-i interesează de la ce a început hemoragia interna 🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️ Off, atâtea știri aiurea, fără o nuanță informativă”, a comentat o urmăritoare pe pagina Irinei Rimes.

„Nu doresc sa dezvălui istoricul problemelor mele de sănătate, mai ales ca sunt de natura ginecologica. Unele lucruri trebuie sa rămână private”, a răspuns Irina Rimes.