Irina Rimes și-a anulat concertul de la Iași din cauza unei hemoragii interne. Cântăreața a fost operată de urgență, a fost externată din spital după patru zile și acum este în afara oricărui pericol.

„In noaptea dintre ani m-am trezit din anestezie cu o picătura de șampanie pe buze. Era 00:00, asistentele din sala de reanimare au avut grija de mine sa simt și eu ca e sărbătoare, au deschis geamurile sa aud sunetul de-afara și mirosul de artificii. Cele mai drăguțe asistente ever. A doua zi am petrecut-o tot in reanimare, am fost spălată, hrănită și găurită la fiecare 3 ore pentru analize.

este mesjul pe care l-a publicat Irina Rimes pe pagina ei de Instagram după ce a fost externată.