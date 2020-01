Irina Rimes a ajuns de urgență la spital înainte de Revelion. Cântăreața a fost nevoită să anuleze concertul de la Iași și să rămână în București, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Artista a publicat un mesaj după ce a ieșit din spital, iar fanii i-au urat multă sănătate.

„Toți scriu „sănătate”, dar pe nimeni nu-i interesează de la ce a început hemoragia interna 🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️ Off, atâtea știri aiurea, fără o nuanță informativă”, a comentat o urmăritoare.

a răspuns Irina Rimes.

Citeste si: Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp s-au fotografiat împreună, lângă brad! Imaginea care dovedește că cei doi au petrecut Sărbătorile ca un cuplu

Irina Rimes, primul mesaj după ce și-a petrecut noaptea de Revelion la reanimare

„In noaptea dintre ani m-am trezit din anestezie cu o picătura de șampanie pe buze. Era 00:00, asistentele din sala de reanimare au avut grija de mine sa simt și eu ca e sărbătoare, au deschis geamurile sa aud sunetul de-afara și mirosul de artificii. Cele mai drăguțe asistente ever. A doua zi am petrecut-o tot in reanimare, am fost spălată, hrănită și găurită la fiecare 3 ore pentru analize.

Astăzi am mai tras câteva dureri infernale, dar după ce mi-au sos tubul din burta, m-am simțit ca noua. Umflata la fata, vânata pe sub ochi și pe la toate incheieturile, am intrat frumoasa de tot in 2020. Dar nu-i bai.

Astăzi am “răsfoit” instagramul și toate postările erau despre “ce m-a învățat 2019”. Am stat sa ma gândesc ce m-a învățat pe mine 2019. NIMIC! Nu m-a învățat nimic. Pentru mine 2019 a fost un an greu și s-a terminat și mai greu. Poate cel mai greu an din toată viața mea. Și nu știu de ce mi-a fost dat sa îndur toate greutățile acestui an și ce trebuia sa invat din ele sau de ce a trebuit sa îndur atâtea ca sa invat ceva. Puteam sa invat din greșelile altora, cum o făceam de obicei, dar anul 2019 a hotărât ca trebuie sa-mi dea o lecție. Pana in ultimul ceas. Îmi pare rău, anule, dacă n-am înțeles ce ai vrut sa-mi transmiți. Și, mai ales, mi-e ciuda pe tine ca nu m-ai lăsat sa ajung la Iași sa cant de Revelion.

Un singur lucru am realizat: sunt o femeie puternica, am trecut prin toate și la final am zâmbit. Acum sunt in drum spre casa după 4 zile de dureri infernale și zâmbesc. Zâmbesc ca a trecut și zâmbesc ca am realizat ca am in jurul meu oameni mulți cărora le pasa de sănătatea mea. Mulțumesc anului 2019 pentru asta, pentru ca mi-a reamintit ca nu sunt singura. Și ca pot sa înfrunt orice! Mulțumesc dr Raluca Uzum si dr Alexandru Filipescu de la Spitalul de Urgență ELIAS care m-au operat si m-au pus pe picioare. Mulțumesc prietenilor mei care au venit sa aibă grija de mine, mulțumesc tuturor celor care mi-au scris, celor care s-au rugat pentru mine sau pur și simplu mi-au transmis un gand bun. Sper ca 2020 sa fie anul in care va voi răsplăti pentru grija și bunătatea voastră. La mulți ani!”, este mesajul pe care l-a publicat Irina Rimes pe pagina ei de Instagram după ce a fost externată.