Irina Rimes, primele imagini după operație. Familia, alături de ea

Irina Rimes, primele imagini după operația suferită în ajun de Anul Nou.

Îndrăgita artista a postat noi fotografii pe rețelele de socializare, din salonul de la Spitalul Elias din Capitală. În imagini, Irina folosește un filtru amuzant, prin care își surprinde mama și fratele în fotografii, semn că se simte ceva mai bine.



Irina Rimeș a îngrijorat toată țara pe 31 decembrie, atunci când a anunțat că este nevoită să-și anuleze concertele, din cauza unor probleme de sănătate, după ce a suferit o hemoragie internă.

Familia a venit la spital și a vegheat-o în permanență.

Horia Brenciu, mesaj de susținere către Irina Rimeș

Dintre colegii de breaslă, Horia Brenciu a fost primul care a anunțat ce se întâmplă cu Irina Rimes.

"Astăzi n-o sa trec in revistă realizările mele din ultimul deceniu, ci as vrea sa va spun ca prietena și colega mea Irina Rimes a intrat in operație. Orice gând bun de-al vostru e binevenit și cred ca va fi resimțit imediat. Sănătate, Irina! Sănătate tuturor! Un an nou frumos”, este mesajul artistului.