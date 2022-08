Irina Rimes și iubitul ei, pregătiți să-și ducă relația la un alt nivel! Artista a vorbit despre căsătorie: "Probabil o să o facem intim și nu o să știe nimeni"

In articol:

Irina Rimes și David Goldcher par să se înțeleagă mai bine ca oricând. S-au cunoscut în Franța, s-au plăcut și au ajuns să aibă o relație serioasă, iar acum vorbesc deja despre căsătorie! Iată ce planuri de viitor au împreună!

Citeste si: Irina Rimes încă nu poate gestiona succesul muzical de care se bucură: ”Celebritatea este ciudățică”. La ce a renunțat artista pentru a ajunge cunoscută

Irina Rimes și iubitul ei s-au mutat în casă nouă

Irina Rimes și iubitul ei au împlinit zilele trecute 31, respectiv 30 de ani și au sărbătorit cum nu se poate mai frumos. Artista și David au decis să se mute în casă nouă, chiar la ceas aniversar: "Alaltăieri a fost ziua mea, ieri a fost ziua iubitului meu și tot ieri ne-am mutat în casă nouă. Am sărbătorit foarte frumos, ce-i drept ne-am culcat mai devreme decât de obicei, pentru că nu am avut o perioadă tocmai prolifică în ultimele zile, dar a fost foarte frumos și sunt foarte fericită. Până acum am locuit împreună, doar că era sus, la etajul 8, acum este pe pământ", a povestit Irina Rimes, pentru playtech.ro.

Citeste si: În ce oraș din Europa te poți caza cu doar 4 lei. De 500 de ani sunt aceleași prețuri- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Irina Rimes și iubitul ei, David Goldcher [Sursa foto: Facebook]

Irina Rimes: "Atunci când doi oameni se iubesc, își fac planuri de viitor"

Deși a trecut printr-un divorț dureros, Irina Rimes este pregătită să meargă din nou în fața ofițerului de stare civilă și să îmbrace rochia de mireasă. Artista recunoaște că ea și iubitul ei și-au făcut, ca orice îndrăgostiți, planuri de viitor, însă nu vor să se grăbească să-și oficializeze relația în acte.

Citeste si: Irina Rimes și-a luat iubitul la concert! Nu a scăpat-o deloc din priviri! Imagini exclusive

Totuși, dacă acest lucru s-ar întâmpla, și-ar dori ca evenimentul să fie unul discret: "Atunci când doi oameni se iubesc, își fac planuri de viitor și noi avem planurile noastre de viitor, dar sunt ale noastre. Nu știu dacă trebuie să ne grăbim undeva (n.r. oficializarea relației) și dacă o să o facem, probabil o să o facem intim și nu o să știe nimeni.", a mai spus Irina Rimes, pentru sursa citată.

Irina Rimes și iubitul ei, David Goldcher [Sursa foto: Instagram]