Irina Rimes și iubitul său și-au cunoscut deja viitorii socri: ,,Pe ăsta poți să-l păstrezi”

In articol:

Irina Rimes este una dintre cele mai apreciate artiste atât din România, cât și din Republica Moldova. Artista trăiește de doi ani o frumoasă poveste de dragoste alături de David Goldcher, un tânăr de origine franceză, ce activează în domeniul muzical.

Cei doi s-au întâlnit în perioada pandemiei, când Irina Rimes a stat pentru o lună și jumătate în Franța, lucrând la următoarele sale lansări. Relația acestora a evoluat destul de repede, iar la un an de relație s-au mutat împreună în țara natală a lui David pentru o perioadă, iar acum cei doi și-au cunoscut părinții fiecărui partener.

Citeste si: Irina Rimes încă nu poate gestiona succesul muzical de care se bucură: ”Celebritatea este ciudățică”. La ce a renunțat artista pentru a ajunge cunoscută

,,Mi-am luat profesor de franceză în pandemie”

În perioada în care au locuit în Franța, David Goldcher a dus-o pe cântăreață să îi cunoască părinții. Vedeta și-a spus părerea despre bărbatul care urmează să îi devină socru. Un alt lucru pe care aceasta l-a declarat este faptul că în perioada pandemiei și-a luat profesor de limba franceză, dar și că David învață limba română cu același profesor.

Citeste si: „Unii din familie nu știau.” Roxana Dobre, despre momentul în care s-a vehiculat că Florin Salam a murit- kfetele.ro

Citeste si: Lina Chirilă a fost eliminată de la Chefi la cuțite: ”Nu mai merg în…”- bzi.ro

„Mi-am întâlnit și eu socrii, pe Frederik și pe Jean Jaques. Tata socru e un om tare interesant. Vorbesc în franceză cu ei, mi-am luat profesor de franceză în pandemie. Și David învață româna tot cu profesorul meu”, a susținut solista.

Citeste si: Irina Rimes și-a luat iubitul la concert! Nu a scăpat-o deloc din priviri! Imagini exclusive

,,Mama a rămas cea mai impresionată de el”

Cum Irina deja i-a cunoscut părinții iubitului său, acum a venit și rândul lui David să îi cunoască părinții moldovencei. În urma întâlnirii cu cei care i-au dat viață artistei, se pare că cea mai impresionată de acesta a fost chiar mama Irinei.

„Mama a rămas cea mai impresionată de el. Am avut o masă foarte mare, au venit pe la noi rude. După ce au plecat oaspeții, noi am ieșit afară, să îi petrecem și cred că am stat vreo jumătate de oră afară, poate chiar mai mult. David a rămas în casă și a strâns singur masa și a spălat vasele. Când a intrat mama în casă, mi-a zis: «Irina, Irina, pe ăsta poți să-l păstrezi. Ăsta îmi place»”, a povestit vedeta despre întâlnirea dintre cei trei.

Citeste si: Irina Rimes a dezvăluit care este povestea din spatele piesei ”Nu știi tu să fii bărbat”! Despre cine vorbește în melodie

Cum a fost fotografiată artista alături de David Goldcher

În acest weekend Irina Rimes și iubitul său francez, David Goldcher, au fost prezenți nunta unor prieteni. Jurata unei emisiuni muzicale de tip concurs a postat pe rețelele de socializare câteva imagini cu ea stând în brațele partenerului său și zâmbind, ceea ce dă de înțeles faptul că sunt foarte fericiți împreună.

Folografie publicată de Irina Rimes pe Instagram [Sursa foto: Instagram]