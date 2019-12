Alături de unul dintre cele mai tari tarafe de muzică lăutărească, irina Rimes și Raluka păreau să se simtă foarte bine și, mai mult, să știe suficiente melodii din repertoriul ” de specialitate” pentru a impresiona suficient de mult privitorii.

Îmbrăcate în stiluri total diferite, cu o Raluka extrem de senzuală și o Irina Rimes nejustificat de ”cuminte”, cele două, acompaniate la orgă, acordeon și vioară, au făcut un adevărat show, dovedindu-și din plin calitățile vocale așa cum, de obicei, nu reușesc în melodiile pe care le ”livrează” pentru radiouri. De altfel, prestația celor două cântărețe a fost extrem de apreciată și de spectatorii din restaurantul în care cele două artiste cântau, nu de altceva, dar, la un moment dat, decolteul focoasei Raluka a fost asaltat de... câteva bancnote pe care le-a lăasat să rămână lipite de locul cu pricina, purtându-le chiar cu mândrie.

Ce complexe are sexy Raluka

E adevărat, Irina Rimes nu a reușit aceeași performanță, cu atât mai mult cu cât ținuta extrem de sobră a juratei de la Vocea României nici nu era prea ofertantă pentru asemenea gesturi și nici mișcarea scenică, spre deosebire de cea a colegei Raluk, nu era la fel de... tentantă.

Raluka are o voce de aur şi o carieră strălucitoare în muzică. Artista care s-a lansat în industria muzicală prin colaborările sale cu DJ Sava a dezvăluit la un moment dat că are un complex fizic. Raluka merge foarte des la sală, trage tare şi arată foarte bine, însă are un atribut fizic care o deranjează atunci când se uită în oglindă, este vorba despre umerii săi care i se par prea mari! Cu toate acestea, Raluka se poate lăuda că este una dintre cele mai sexy artiste din muzica d ela noi, ea reușind, de fiecare dată, să impresioneze cu senzualitatea sa în aparițiile publice.

Irina Rimes și-a prezentat de curând iubitul și a făcut un duet cu Adi Minune

Pe xcând avea 22 de ani, Irina Rimes s-a căsătorit, însă nu peste mult timp a decis că divorțeze. Artista are acum un nou iubit și este foarte fericită. Sărbătorile de iarnă nu au prins-o singură pe antrenoarea de la Vocea României. Irina Rimes a postat pe una dintre rețelele de socializare prima imagine cu noul iubit. Cântăreața a preferat să-i acopere fața bărbatului din viața ei.

Tot de curând, Irina Rimes a surprins pe toată lumea după un duet cu Adi Minune, succesul ei fiind, la acea vreme, cel puțin din punct de vedere financiar, mai mare decât cel în care a cântat alături de Raluka.