Irina și Răzvan Fodor, o nouă vacanță de vis, alături de Adela Popescu și Radu Vâlcan! Prezentatoarea TV profită din plin de clipele petrecute în România: „Câteva lucruri se întâmplă în premieră”

In articol:

După ce a ajuns acasă din America, Irina Fodor a petrecut câteva zile departe de rețelele de socializare, însă forte aproape de toți membrii familiei sale, de la mic la mare. Cu toate acestea, prezentatoarea TV nu a stat prea mult timp acasă, pentru că a plecat în vacanță în Vamă, iar acum urmează cea de-a doua vacanță mult așteptată, ca în fiecare an, însă de această dată vine la pachet cu mai multe schimbări, pe care

le-a împărtășit cu admiratorii săi din mediul online.

Irina Fodor a simțit nevoi să-ți ceară „scuze” fanilor săi din mediul online pentru că a dispărut în ultimele zile de pe rețelele de socializare, punându-i, astfel, la curent cu ce se întâmplă nou în viața sa de când a ajuns acasă. Urmează să plece într-o nouă vacanță alături de familia sa, însă și alături de bunii lor prieteni, Adela Popescu și Radu Vâlcan.

Irina și Răzvan Fodor, în vacanță alături de Adela Popescu și Radu Vâlcan

Cele două cupluri vor pleca în vacanță în Croația, însă și alături de fiica lui Răzvan și a Irinei, Diana.

Cu toții sunt foarte entuziasmați de escapada de care vor avea parte, mai cu seamă cu cât va fi vorba de una petrecută între prieteni, în care, în mod cert, distracția și voia bună vor fi la cote maxime în fiecare moment.

„Așa…mă scuzați, am lipsit câteva zile de pe aici, pentru că imediat după ce m-am întors din America, am simțit nevoia să petrec fiecare minuțel ca să mă reconectez cu toți ai mei: cu copilul, cu soțul, cu familia, cu prietenii. Am stat pe acasă o perioadă, am plecat vreo două zile în Vamă, iar acum suntem pe drum spre Croația, pentru tradiționala vacanță cu barca din fiecare vară. Doar că anul acesta, câteva lucruri se întâmplă în premieră și, evident, entuziasmul este pe măsură:

1. Este prima vacanță pe catamaran în care o luăm și pe Diana. Bucuria ei este infinită și contagioasă.

2. Este prima vacanță pe mare în care vin și Adela cu Radu More friends, more fun!

3. Nu am mai fost până acum cu barca în Croația, și toată gașca de abia așteaptă să descopere locuri noi.

Pentru că am plecat cu mașina, azi-noapte am rămas să tragem un pui de somn în Ungaria, până în granița croată, într-un loc frumușel-foc, care ne-a și dat energie pentru azi, pentru a doua parte a drumului.

Mai avem doar câteva ore și ajungem în Marina Kremik, luăm în primire bărcuța și…toate pânzele sus!”, a scris Irina Fodor în mediul online.

