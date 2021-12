Irina Tănase rupe tăcerea! Ce mesaj a primit, în miez de noapte, de la Liviu Dragnea?! "Mi-a trimis, într-o noapte, un SMS!"

In articol:

Liviu Dragnea și Irina Tănase au format un cuplu vreme de 8 ani.

Irina Tănase:"Despărțirea de Liviu este cel mai dureros moment pe care l-am trăit până acum!"

Motivul despărțitii furtunoase ar fi fost pus pe seama infidelității acesteia. În cadrul unui interviu, Irina Tănase s-a hotărât să rupă tăcerea și să vorbească despre fostul relația cu fostul lider PSD, Liviu Dragnea.

Irina Tănase a vorbit despre despărțirea de Liviu Dragnea și despre sentimentele care o încearcă după acest moment dificil. Fosta iubită a liderului PSD a dezvăluit că, ruptura de Liviu Dragnea, este cel mai greu prin care a trecut și că nu există fapte de care să se rușineze.

Fosta iubită a liderului PSD declară că i-a fost fidelă acestuia și că Liviu Dragnea nu are vrea să-i dea șansa să-i vorbescă și să-i spună punctul ei de vedere, deoarece se simte nevinovată și neîndreptățită. Aceasta

susține că, Liviu Dragnea i-ar fi dat un mesaj, în mizeul nopții, iar după a blocat-o, fără să-i lase șansa pentru a se justfica.

„Despărțirea de Liviu este cel mai dureros moment pe care l-am trăit până acum. Ne leagă o poveste de 8 ani, în care i-am fost fidelă, l-am sprijinit necondiționat și n-au existat fapte de care să mă rușinez. La vârsta mea, 29 de ani, n-am puterea să lupt singură împotriva unor neadevăruri. Am sentimentul amar că nu mă pot apăra, atâta vreme cât Liviu nu este dispus să mă asculte. Despărțirea dintre noi a fost bruscă. Mi-a trimis, într-o noapte, un SMS care conținea conversațiile pe care le-ați publicat, și ulterior nu l-am mai putut contacta. Pesemne că m-a blocat. Mă doare că n-a avut încredere în mine și a hotărât să încheiem această poveste fără să-i pot dovedi că se înșală. Îl înțeleg însă. Este o persoană rănită, care a abandonat considerațiile raționale. Fiecare dintre noi poate trece printr-un asemenea moment. Când ne construim în minte anumite scenarii, când le alimentăm, ne e dificil să mai facem apel la logică", a declarat Irina Tănase, pentru Gândul .

Irina Tănase și Liviu Dragnea [Sursa foto: Facebook]

Irina Tănase speră la împăcare:"Liviu este singurul bărbat pe care îl iubesc!"

Irina Tănase își dorește să se împace cu fostul ei iubit. Acesta susține că Liviu Dragnea este singurul bărbat pe care îl iubește și consideră că, în final și el va înțelege situația și va lăsa orgoliul deoparte.

"Am însă răbdare și speranța că, într-o zi, mă va asculta și va înțelege că i-am fost credincioasă. Poate doar naivitatea mea m-a adus în fața acestei situații. Am crezut că persoanele apropiate, prietenii noștri comuni, ne sunt alături și că nu sunt capabili de intrigi. Liviu este singurul bărbat pe care îl iubesc. Este singurul pe care l-am iubit în ultimii 8 ani. Nimeni nu a mai avut loc în sufletul meu și, dincolo de orgolii, cred că și el înțelege. Sufăr și bănuiesc faptul că și el este rănit. Nu poți să fii legat de o altă persoană vreme de 8 ani și să nu mai existe nici urmă de atașament, a spus Irina Tănase", a declarat Irina Tănase, pentru sursa menționată mai sus.

Irina Tănase: "Îl iubesc și îl aștept acasă!"

Irina Tănase a mai dezvăluit că, niciodată nu a suportat aparițiile publice, dar este singura șansă prin care poate comunica cu fostul ei iubit. Aceasta dezvăluie că îl iubește și îl așteaptă acasă pe Liviu Dragnea și că speră ca acesta să-i mai acorde o șansă.

De asemenea, Irina Tănase a mai dezvăluit că nu este prima dată când relația lor traversează perioade mai grele și că, în momentul de față, Liviu Dragnea este axat pe aceste informații, iar asta îl oprește din a comunica cu ea.

"N-am agreat niciodată aparițiile publice, mesajele prin intermediul presei, dar aceasta este singura formă prin care mă pot adresa lui. Și vreau să fiu împăcată că am putut face totul pentru a-l readuce înapoi. Când vine vorba despre bărbatul iubit, despre Liviu, renunț la orgolii. Îl iubesc și îl aștept acasă! Sper să se întoarcă, să continuăm! Nu îmi e frică de cuvinte, nu mă feresc de ele. De altfel, nu este prima oară când se încearcă despărțirea noastră. Noi am traversat și alte momente critice, când Liviu era hrănit cu informații false, când eram prezentată într-o lumină nefavorabilă, dar l-am convins de fiecare dată că nu am nimic de ascuns și că loialitatea este pentru mine o valoare de la care nu mă dezic", a mai declarat Irina Tănase, pentru sursa citată mai sus.