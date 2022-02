Irinel Columbeanu a ieșit din operație. Cum se simte afaceristul după intervenția pe cord deschis

In articol:

Irinel Columbeanu a trecut de la extaz la agonie cât ai clipi. Fostul milionar și-a lansat două cărți autobiografice, însă la scurt timp de la cel de-al doilea eveniment literar, a ajuns pe patul de spital.

Afaceristul de la Izvorani a suferit un AVC, fiind nevoit să ajungă de urgență pe mâna specialiștilor.

Astfel că la două zile de la lansarea cărții sale, Irinel Columbeanu era deja internat la un spital din Capitală.

Citeste si: EXCLUSIV! Toți știu că Irinel Columbeanu s-a iubit cu Blanche, dar puțini știu cine și de ce a numit-o așa! Omul de afaceri a dezvăluit secretul în cartea lui!

Irinel Columbeanu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Ce facem în cazul unui atac nuclear. Primele minute sunt vitale- bzi.ro

Irinel Columbeanu a trecut cu bine peste operația pe cord deschis

Astăzi însă, 28 februarie 2022, pentru că situația o impunea, fostul soț al Monicăi Gabor a fost operat pe cord, pentru curățarea carotidei și montarea unui stent.

Intervenția, deși una dificilă, a fost un real succes, iar medicii sunt optimiști în ceea ce-l privește pe Iri, așa cum îi spun apropiații.

Conform SpyNews.ro , cadrele medicale sunt de părere că fostul milionar va putea fi externat în două-trei zile, asta dacă starea lui de sănătate se va menține la fel de bună precum este acum.

În urmă cu doar două zile, direct de pe patul de spital, Irinel Columbeanu făcea primele declarații după AVC-ul pe care l-a suferit recent.

Atunci afaceristul a declarat că este foarte bine tratat în spital, că nu se teme de operație, dar a și făcut o dezvăluire.

Chiar dacă spune că nu este o fire bolnăviciaosă, Columbeanu a recunoscut că în urmă cu mai mulți ani a mai suferit un accident vascular cerebral. La acea vreme, spune el, situația a fost una mult mai gravă față de cea actuală.

Citeste si: EXCLUSIV. Ultima apariție în public a lui Irinel Columbeanu, de-a dreptul răvășitoare! S-a îmbrăcat așa cum o făcea odată, cu o geacă de piele și o avere în picioare: ”Era deliciul tuturor”

„Sunt la Spital de Elias din data de 18 februarie. La două zile după lansarea cărții mi s-a făcut rău și am fost adus aici. Nu am avut niciun semn care să mă avertizeze, brusc am avut o stare de moleșeală, leșin, cauzate de oboseala acumulată cu cele doua lansări. Acum sunt sub supraveghere medicală, sunt foarte bine îngrijit, am alături colegii de salon care sunt haioși, sunt foarte răsfățat. Am o medicamentație pe care o respect, dar și un regim. Nu mai mănânc dulciuri, evit grăsimile, tot ce pune în pericol sănătatea, pentru că am colesterolul mare. Nu prea am avut probleme de sănătate, nu am fost un om bolnăvicios. Doar că în 1981 am mai avut un AVC și drept să vă spun, a fost mai greu decât ăsta de acum. Nu m-am speriat nici atunci mai ales că eram tânăr", a explicat Irinel Columbeanu pentru Click!.ro .