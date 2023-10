Irinel Columbeanu a suferit două accidente vasculare! Directorul azilului în care fostul milionar s-a mutat a dezvăluit totul despre starea acestuia de sănătate: „Trebuie monitorizat”

In articol:

În ultimul timp s-a tot vorbit despre problemele de sănătate pe care le-ar avea Irinel Columbeanu, însă fostul milionar a negat, până acum, toate informațiile apărute în acest sens. Totuși, proprietarul căminului pentru bătrâni în care fostul soț al Monicăi Gabor s-a mutat de curând a dezvăluit care este, de fapt, starea de sănătate a lui Irinel.

Irinel Columbeanu a suferit două AVC-uri

Fostul milionar a trecut de la traiul luxos la o viață modestă și, după ce a locuit câțiva ani în chirie, a decis să se mute într-un cămin pentru bătrâni, același în care și tatăl său, dar și Zina Dumitrescu, și-au petrecut ultimele clipe din viață.

În urmă cu ceva timp, s-a aflat faptul că Irinel Columbeanu ar fi suferit un accident vascular, lucru pe care Ion Cassian, directorul azilului în care fostul soț al Monicăi Gabor s-a mutat recent, l-a confirmat. Mai mult, bărbatul a dezvăluit că Irinel Columbeanu a suferit, de fapt, două accidente vasculare, unul dintre ele având loc în urmă cu puțin timp.

Ion Cassian a mărturisit care este, în prezent, starea de sănătate a lui Irinel Columbeanu, povestind că fostul milionar se simte bine acum, urmează un tratament, dar a primit mai multe interdicții din partea medicilor, după cele două accidente vasculare pe care le-a suferit în ultimii ani.

Citește și: Problemele de sănătate nu l-au ocolit pe Irinel Columbeanu! Vestea îngrijorătoare pe care a dat-o fostul milionar: „Doamna psiholog a venit”

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: EXCLUSIV: Mama Elodiei, lovitură pregătită pentru Cristian Cioacă, la o lună de la eliberarea sa: "În momentul în care a suprimat viața Elodiei, erau bani în cont, avea imobile"- stirilekanald.ro

„Domnul Columbeanu este internat de o săptămână la noi, la azil, și este ok la acest moment. El a făcut nu unul, ci două accidente vasculare, unul anul trecut și altul de dată mai recentă. Dar, este ok, comunică, nu are probleme mintale. Urmează un tratament și trebuie monitorizat. Nu are voie să consume alcool, să fumeze. Dumnealui este pe o pojghiță de gheață acum, din punct de vedere al stării de sănătate. Are camera lui, stă singur, are tot confortul aici. Nu e aceeași cameră pe care a avut-o Zina, este undeva la alt etaj. Eu îl cunosc pe Irinel și ne leagă o prietenie sinceră, pentru că și tatăl lui a fost tot la noi internat, pe ultima perioadă a vieții. Nu puteam să nu-l găzduiesc atunci când am aflat în ce stare este și că are nevoie de ajutor de urgență”, a declarat Ion Cassian pentru Click.ro.

Citește și: Irinel Columbeanu, momente de colecție! Cum a reacționat afaceristul atunci când a ajuns în fața vilei de la Izvorani și ce spune despre o împăcare cu Monica Gabor

Irinel Columbeanu și Ion Cassian, directorul azilului unde fostul milionar s-a mutat [Sursa foto: Captură Video]

Irinel Columbeanu, despre viața într-un cămin pentru bătrâni

În trecut, Irinel Columbeanu era unul dintre cei mai bogați oameni de la noi din țară și avea tot timpul la brațul său tinere domnișoare. De-a lungul anilor, fostul milionar și-a pierdut, rând pe rând, afacerile, iar în prezent, ajuns la vârsta de 66 de ani, a luat decizia de a se muta într-un centru pentru vârstnici, acolo unde pare că și-a găsit liniștea.

Citeste si: „Sunt foarte liniștit. Asta e ceea ce am căutat, să pot să fiu mai liniștit” Irinel Columbeanu a ajuns la azil! Primele declarații ale fostului om de afaceri! A avut parte de o vizită neașteptată- kfetele.ro

Citeste si: Ce avere are Ion Georgescu, primarul din Mioveni? A fost reținut sub acuzația de trafic de influență- stirilekanald.ro

Citeste si: Theo Rose, despre schimbările care s-au produs în viața sa. Când va avea loc nunta ei cu Anghel Damian: "Se va întâmpla discret, la fel ca botezul lui Sasha"- radioimpuls.ro

Irinel Columbeanu locuiește acum la azil, iar recent a declarat că se simte foarte bine în noua lui „casă”. Fostul soț al Monicăi Gabor a povestit cum decurge o zi din viața lui, în căminul pentru bătrâni, dar a dezvăluit că are și planuri de viitor, căci își dorește să scrie o carte despre viața lui.

Citește și: „Nu am făcut niciun atac cerebral” Irinel Columbeanu, dezvăluiri neștiute! Cu ce probleme de sănătate se confruntă, de fapt, fostul milionar!? A spus abia acum adevărul: „Nu am alte afecțiuni”

„În fiecare dimineață eu așa mă trezesc, cu Imnul României. Când îl aud, mă trezesc și știu că e timpul să ies aici la aer curat și să petrec clipe foarte plăcute, inclusiv cu cei care sunt găzduiți aici. Fiecare zi începe cu Imnul și se termină în cameră, unde mă uit la televizor până dimineața când aud din nou Imnul și mă trezesc. Stau singur în cameră, mă simt foarte bine aici. Sper să îmi găsesc și liniștea sufletească ca să mai scriu o carte. Eu cred că voi reuși, trebuie să mă mai gândesc la titlu, dar o carte nu începe până la urmă cu titlu, se termină cu el. Dacă cel de sus așa va considera că e mai bine pentru mine, să apară o doamnă, dacă nu eu tot zic că va fi bine pentru mine”, a mărturisit Irinel Columbeanu, în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”.