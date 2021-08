Irinel Columbeanu, anunț neașteptat după ce Monica Gabor s-ar fi despărțit de Mr. Pink: "Nu va renunța..."

In articol:

Îne ultima perioadă s-a tot speculat faptul că Monica Gabor și Mr. Pink s-au despărțit, mai ales după ce aceasta a decis să meargă să locuiască în Dubai, acolo stă Ramona Gabor, dar și după ce a șters toate fotografiile cu fostul ei partener de viață și cu fiul acestuia.

Irinel Columbeanu și Monica Gabor, din nou împreună?

Cu toate acestea, Irinel Columbeanu și Monica au ținut legătură, de-a lungul timpului, de dragul fetiței lor. Însă, în cadrul unui interviu, omul de afaceri a vorbit deschis despre situația dintre el și fosta lui soție.

„Nu este vorba că se întoarce la mine. Nu cred ca este posibil. Sincer să fiu și dacă as avea o confirmare despre despărțirea lor, nu cred ca ar fi bine să o spun. Vreau să fac doar câteva atenții. În presă sunt numai interpretări, nu s-a văzut nimic clar. Nu am de unde să știu ceea ce este în sufletul ei. Eu nu am luat legătura cu Monica. Este ceva diplomat să nu deschid acest subiecte.

Unele speculații nu sunt adevărate nici pe departe. Și să știți că cel mai mare lux este să spui adevărul. Când am spus că e bine, credeți-mă că e foarte bine. Mie nu mi place să mă bag în ciorba altuia. Prefer să mă fac dispărut atunci când sunt căutat”, a mărturisit Irinel Columbeanu, potrivit Spynews.

În continuare, acesta a mai adăugat faptul că o cunoaște destul de bine pe fosta lui parteneră și știe că nu va renunța atât de ușor la iubire.

„Este inteligentă, temperamentală. Nu cunosc stadiul relației lor, dar le doresc la amândoi să fie cât mai lungă. Din câte știu, visul ei dintotdeauna a fost America și cred că orice s-ar întâmpla nu va renunța.”, a spus Irinel Columbeanu.