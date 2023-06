Irinel Columbeanu ar plăti oricât să știe când va muri. Fostul milionar nu se teme de nimic: „Nu mi-a fost niciodată teamă de moarte”

In articol:

Irinel Columbeanu a ajuns la vârsta onorabilă de 66 de ani, însă se pare că nu-l sperie nimic, nici măcar moartea. Fostul milionar a trecut prin multe încercări până în acest moment și a avut ghinionul să experimenteze unele dintre cele mai dureroase căderi în viață, devenind, din milionar, „om de rând”.

Acum, privind în spate, fostul soț al Monicăi Gabor consideră că mai are încă multe de experimentat și nu spune nu nici ideii de a-și trăi viața alături de o parteneră, cu care să împartă bucuriile. Cu toate acestea, nu se mai află la prima tinerețe, însă nici nu îl sperie faptul că într-o zi va pleca din această lume.

Mai mult decât atât, Irinel Columbeanu a mărturisit că ar scoate din buzunar bani frumoși pentru a afla data la care va deceda, fiind convins de faptul că acest moment poate fi anticipat în urma unor studii specifice și corelații realizate de oameni de specialitate.

Irinel Columbeanu își dorește să știe ziua în care va muri

Dacă cei mai mulți s-ar teme doar să vorbească despre acest subiect, Irinel Columbeanu discută cu zâmbetul pe buze despre momentul despre care cu toții știm că va veni la un moment dat în viața fiecăruia.

Omul de afaceri a mărturisit că nu i-ar fi teamă să știe momentul în care ar muri, fiind convins de faptul că mai are la dispoziție zeci de ani de trăit și experimentat.

Irinel Columbeanu: „(...) Mă simt foarte bine, sunt foarte optimist în ceea ce mă privește, din toate punctele de vedere. Nu mi-a fost niciodată teamă de moarte. Eu am niște credințe ale mele, pe care am încercat să le expun în volumele pe care le-am scris, concepțiile pe care le am eu despre viața de dincolo de moarte și despre alte lucruri convergente acestei noțiuni.”

Reporter: „ Dumneavoastră ați da oricât ca să știți cât mai aveți de trăit ?”

Irinel Columbeanu: „Da, aș face-o. Mi-ar plăcea, cu toate că poate s-ar duce puțin din misterul vieții și din plăcerea de a o putea trăi. Dar eu sunt așa, mai excentric.”

Irinel Colmbeanu a spus „pas” ideea de a deveni mire pentru a doua oară

Pe de altă parte, pe cât de excentric este în anumite privințe, pe atât de reținut a devenit în altele. Fostul soț al Monicăi Gabor și-a exprimat refuzul vehement de a mai îmbrăca costumul de mire alături de o altă femeie.

Reporter: „ Dacă vi s-ar spune că mai aveți cinci ani de trăit, ce ați face mai întâi? Cum v-ați organiza viața?”

Irinel Columbeanu: „Aș crede că nu vor fi doar cinci ani, ci vor fi 50. Pot să vă spun și ce nu aș face. Nu m-aș mai însura încă o dată. Și ce aș face, ar fi să găsesc o persoană cu care să împărtășesc bucuria de a trăi.”, a mărturisit Irinel Columbeanu, conform Cancan.