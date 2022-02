Irinel Columbeanu are nevoie urgentă de operație! Afaceristul a suferit un accident vascular cerebral

In articol:

Irinel Columbeanu trece prin clipe foarte grele în aceste momente. A suferit un accident vascular cerebral în urmă cu câteva zile, fiind transportat de urgență la Spitalul Elias. După mai multe investigații amănunțite, s-a ajuns la concluiza că afaceristul are nevoie de operație, urmând să aibă loc pe 28 februarie.

Irinel Columbeanu a avut parte de o perioadă stresantă în ultimele zile. Pe data de 16 februarie și-a lansat cea de-a doua carte și se pare că evenimentele care au urmat după lansare nu i-au mai adus atât de multă bucurie și satisfacție.

Irinel Columbeanu va fi operat

Irinel Columbeanu va intra în operație peste două zile, pe 28 februarie, conform Spynews. Afaceristului i se va curăța carotida, ulterior montându-se stent. Montarea stentului are ca scop menținerea arterei permeabile pentru ca sângele să poată să circule fără probleme. Starea de sănătate a lui Irinel Columbeanu este stabilă, afaceristul simțindu-se foarte bine.

„După lansarea din 16 februarie, am suferit un AVC. Sunt internat la Elias. Mă simt mai bine acum”, a declarat Irinel Columbeanu, conform sursei citate.

Irinel Columbeanu și-a lansat a doua carte

Data de 16 februarie a fost una specială pentru Irinel Columbeanu pentru că a avut ocazia să-și lanseze a doua carte în care își prezintă viața. De data aceasta, însă, fosta sa soție, Monica Gabor, nu a fost prezentă la lansare.

„Primul volum dacă l-ar fi citit cred că mi-ar fi comunicat părerea lor, iar eu, când am vorbit ultima oară cu Irina nu mi-a spus nimic, iar Monica nu ar fi ezitat să-mi spună. Pe Irina n-am invitat-o pentru că ea are școală în această săptămână și n-am vrut să-i tulbur frecventarea cursurilor, iar pe Monica am invitat-o în scris'', a mărturisit Irinel Columbeanu la Antena Stars.

