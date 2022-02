Irinel Columbeanu, detalii neștiute despre nunta cu Monica Gabor! S-a aflat acum, după 16 ani de la eveniment: „Am găsit-o plângând”

In articol:

Irinel Columbeanu și Monica Gabor s-au întâlnit pentru prima dată în vara lui 2005, din întâmplare, iar un an mai târziu afaceristul luase decizia de a ajunge pentru prima și singura dată la altar.

Căsnicia celor doi a durat până în 2011, între timp devenind și părinții unei fete care acum are 14 ani, Irina Columbeanu.

După doar cinci ani de căsnicie, Monica și Iri și-au spus „adio” cu sule și trâmbițe, scandalul divorțului, la fel ca și nunta celor doi, fiind foarte mediatizat.

Irinel Columbeanu [Sursa foto: Instagram]

Irinel Columbeanu, adevărul despre nunta cu Monica Gabor

Acum, după un deceniu de la momentul în care au decis să meargă pe drumuri separate, în cadrul unei emisiuni TV, fostul milionar de la Izvorani s-a reîntors în timp și a vorbit despre nunta pe care a avut-o cu actuala iubită a lui Mr. Pink.

Ceea ce nu știe nimeni este faptul că, dacă ulterior relația cu Iri a fost accepatată de familia șateniei, lucrurle nu au stat deloc așa la început. Conform declarațiilor făcute de Columbeanu, cu un an înainte nunții, familia Monicăi Gabor a aflat despre relația ei, moment în care a fost abandonată de toată lumea. O singură persoană i-a rămas în continuare alături vedetei, aceea fiind mama sa.

„Cu un an înaintea nunții, după ce m-am cunoscut cu Monica, am avut ideea genială să mergem la ceva legat de Festivalul Callatis. Ducându-ne acolo, am stat în sală, eu lângă ea, și ne-au filmat. Atunci, au văzut-o rudele ei și au început să sune telefoanele, iar eu am găsit-o plângând. Rudele descopereau cu cine e ea”, a spus Irinel Columbeanu în cadrul unei emisiuni TV.

De altfel, pentru că relația lor nu a fost deloc acceptată, în ziua nunții, la Izvorani, din partea miresei a fost prezent doar un singur invitat. Printre sutele de persoane, prieteni cu Irinel Columbeanu, alături de cei doi miri a fost și mama Monicăi Gabor.

„La nuntă eu am întrebat-o: Măcar spune-mi câți vor fi din partea ta. Și atunci mi-a spus că n-o să aibă decât un singur invitat. Zic: Cum adică? Păi da, pe mama. Mama a fost singura care nu a criticat-o după ce a văzut-o la televizor”, a mai dezvăluit afaceristul.

Lăsând în urmă trecutul și concentrându-se pe prezent și viitor, pentru că urmează să lanseze al doilea volum al cărții sale, Irinel Columbeanu declară că ar fi mai mult decât încântat dacă alături i-ar fi fosta soție și fiica. Bineînțeles, alături de ele, nu l-ar deranja nici dacă ar apărea și Mr. Pink, partenerul șatenei care până acum nu a ajuns deloc pe meleaguri românești.

” Vreau să vină la lansare, așa ar fi frumos. Nu vreau însă să-i fac probleme, eu am invitat-o . Îi aștept, eu i-am invitat pe amândoi, așa mi s-a părut normal. I-am spus că mi-ar face plăcere dacă ar putea veni amândoi, împreună cu Irina, la lansarea celui de-al doilea volum, care va fi în februarie. A zis că studiază varianta, să mai vadă. Irina o să aibă școala, la ea e mai dificil. Sunt un om discret, nu-mi place să întreb prea multe. Va depinde însă și de situația cu restricțiile din pandemie. El nu a fost niciodată în România”, a mărturisit Irinel Columbeanu, conform Playtech.