Irinel Columbeanu, dezvăluiri inedite din timpul căsniciei cu fosta soție, Monica Gabor: „Visul ei a fost să ajungă la...”

In articol:

Irinel Columbeanu și Monica Gabor au fost unul dintre cele mai controversate cupluri din lumea mondenă.

Aparițiile lor publice și dezvăluirile din spatele ușilor închise de la fostul palat din Izvorani țineau primele pagini ale tabloidelor, iar paparazzi erau mereu pe urmele lor și aveau grijă să știe ce vor face la următorul pas.

În cele din urmă, povestea lor de dragoste s-a sfârșit cu un divorț. Monica Gabor este cea care a depus actele, după ce a aflat despre infidelitățile fostului om de afaceri. La scurt timp, Irinel Columbeanu s-a confruntat cu multe probleme de ordin financiar și și-a pierdut aproape toată averea. Iată ce spune fostul om de afaceri, la mulți ani de la despărțire, despre Monica Gabor.

Irinel Columbeanu și Monica Gabor

Irinel Columbeanu: „S-a folosit de acest pretext”

Fostul afacerist era convins că după ce a fost prins că-i este infidel, Monica Gabor va depune actele de divorț și nu s-a înșelat.

Mai mult, Irinel Columbeanu este convins că soția lui nu s-a simț rănită după ce a aflat că a înșelat-o, ci își dorea să redevină o femeie singură și liberă să facă ceea ce-și dorește.

„Monica a avut toate motivele să divorțeze de mine. Să ne amintim de momentul în care am fost surprins virtual că o înșelam cu două domnișoare. Sigur, ea a folosit acest pretext ca să divorțeze, își dorea libertate. Am sesizat această realitate și am acționat în consecință. Visul ei a fost să ajungă la Hollywood. O femeie frumoasă nu se cade să fie ținută într-o colivie, oricât de aurită ar fi. În plus, bine ar fi să faci în așa fel încât fericirea ta să treacă prin fericirea ei.

În acel moment, se deschid foarte multe uși, atât pentru tine, cât și pentru ea, iar dacă bucuria nu este comună, eu zic că lucrurile trebuie acceptate ca atare. Dragostea cu sila nu se poate!”, a declarat Irinel Columbeanu, la un post de televiziune.

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

Irinel Columbeanu și Monica Gabor

Irinel Columbeanu, despre cum a pierdut totul! „ Mai devreme sau mai târziu trebuie să înveți”

Fostul om de afaceri avea o avere estimată la 150 de milioane de dolari. Toată s-a făcut scrum într-o clipită, după ce a luat mai multe decizii nefericite, care au dus la acest deznodământ. S-a împăcat cu ideea că nu mai este același om influent de altă dată și crede că viața i-a dat o lecție veritabilă, pe care a înțeles-o de curând.

Citeste si: Irinel Columbeanu s-a văzut cu Monica Gabor! Afaceristul a dat uitării scandalul cu fosta soție: "Sunt bucuros pentru ce i se întâmplă"

„Casa ca și multe alte întâmplări din viața mea au venit ca și lecții. Mai devreme sau mai târziu trebuie să înveți câte ceva. Această poveste cu falimentul a venit ca rezultat al unei înlănțuiri de decizii proaste care se leagă de așa numita afacere cu cimentul. Situația de acum nu poate să-mi schimbe filozofia de viață. Sunt lucruri care se întâmplă în viață pentru noi. Îmi place să cred că nu mi s-a schimbat statutul social, chiar dacă nu mai am aceeași avere. Sunt chestiuni diferite!”, a mai declarat fostul milionar.

Fostul soț al Monicăi Gabor va scrie o carte

Irinel Columbeanu a anunțat că va scrie o carte despre bani! Ei bine, este și cel mai în măsură să facă acest lucru de vreme ce el a fost la ambele extreme. A fost bogat și a trăit doar o viață în lux și în puf, iar mai apoi, după ce a fost executat silit de bănci și a pierdut toată averea, abia mai găsea resurse pentru a-și plăti chiria. Lecția pe care i-a dat-o viața vrea să le-o povestească și românilor. Ștefan Mandachi, celebrul om de afaceri, care în urmă cu câțiva ani a constuit primul metru simbolic de autostradă, i-a arătat toată susținerea.

Citeste si: Ce mare s-a făcut Irinuca! Fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor este de nerecunoscut FOTO

„Irinel Columbeanu este dovada indubitabilă: în România ești criticat masiv indiferent de situație: fie ai bani să-i învârți cu lopata, fie ai pierdut totul. Judecata de pe margine atinge cote gigantice, chiar dacă ești sărac sau bogat.

Am avut discuții consistente cu domnul Columbeanu. Am reușit să-l cunosc mult mai bine și sunt resemnat cât de mult (și de ușor) se minte în societatea românească atunci când unii se agață de un sâmbure de scandal.

n opinia mea, potențialul proiectului său actual este foarte mare și cred că se va reinventa ușor întrucât muncește cu patimă la scrierea unei cărți. Și credeți-mă, are ce să scrie în ea.

Concluzia: luptă pentru prosperitate, pentru abundență, pentru bani. Fie că ai, fie că n-ai, nimănui nu-i va păsa!”, a scris Ștefan Mandachi pe pagina personală de Facebook, în urmă cu câteva luni.