Irinel Columbeanu, la un pas să comită o tragedie! Întâmplarea care l-a urmărit toată viața și pe care nu și-o poate scoate nici acum din minte: "Am ținut-o suspendată afară, pe pervaz"

In articol:

Irinel Columbeanu a vorbit deschis despre perioada adolescenței, recunoscând fără rețineri că nu a fost un elev exemplar, mai ales că își aduce aminte de năzbâtiile pe care le făcea atunci când era la liceu. Sincer din fire, fostul om de afaceri a povestit care a fost ”cea mai oribilă năzbâtie”, după cum chiar el a descris situația respectivă.

Citește și: Irinel Columbeanu ar plăti oricât să știe când va muri. Fostul milionar nu se teme de nimic: „Nu mi-a fost niciodată teamă de moarte”

La acel moment, Irinel și-a luat o colegă de clasă pe brațe și ceea ce a urmat putea duce la o adevărată tragedie. Mai precis, bărbatul și-a ținut colega suspendată afară, pe pervaz, fiind ulterior chemat în biroul directoarei pentru explicații. Bineînțeles, chiar și tatăl acestuia a fost nevoit să se prezinte la școală din cauza fiului său.

Citește și: Reacția Monicăi Gabor când a aflat că Irinel Columbeanu vrea să-și viziteze fiica în America. Ce planuri de viitor are fostul afacerist pentru Irina? Vrea să-l implice și pe Mr. Pink: „S-ar putea să fie un adevărat succes”

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

„Cea mai oribilă năzbâtie pe care am făcut-o a fost la adresa unei colege. Colega mea se numea Diana, am luat-o pe brațe și am ținut-o suspendată afară, pe pervaz. Ceva oribil. Nu sfătuiesc pe nimeni să încerce acest lucru.

Și eu atunci am fost destul de speriat așa de ceea ce se putea întâmpla. Bineînțeles, am fost chemat de doamna directoare. Chiar și tatăl meu a fost convocat la cancelarie din pricina acelui lucru pe care l-am făcut. Pe vreme aceea, nu prea erau chemați așa părinții la școală, cu una, cu două.”, a dezvăluit Irinel Columbeanu, pentru Fanatik.ro.

Irinel Columbeanu a fost un adolescent rebel

Irinel Columbeanu nu s-a sfiit să recunoască faptul că a fost un tânăr rebel, ba mai mult decât atât, acesta susține chiar că a avut foarte multe lucruri de pierdut, din cauza comportamentului său.

De asemenea, fostul afacerist nu a fost nici măcar un elev model, căci acesta avea mai mereu nota scăzută la purtare.

Citeste si: „Au fost foarte multe momente urâte” Vica Blochina, copilărie de coșmar! Cum a fost umilită ani la rând fosta balerină de la Melody- kfetele.ro

Citeste si: FOTO/VIDEO- Șerpii pun stăpânire pe România! Imagini halucinante din Drobeta și Cluj, acolo unde reptilele se simt ca la ele acasă: „Șarpe de peste 150 de cm!”- stirilekanald.ro

Citeste si: Cristina Ciobănașu, detalii neașteptate din viața sa. Ce a simțit când a fost adoptată de Ruxandra Ion: "Eu nu am realizat cu ce vine asta la pachet. M-am mutat în casa unor oameni pe care nu îi cunoșteam"- radioimpuls.ro

Citește și: Irinel Columbeanu, măcinat de dor! Nu și-a mai văzut fiica de cinci ani și nici măcar nu știe când o va putea strânge în brațe din nou: "Tot Monica hotărăște"

„Adolescența a fost la fel. Da, am fost un tânăr rebel și din cauza asta am avut multe de pierdut și suferit, ca să spun așa. Aveam și notele scăzute la purtare. Asta din cauza faptului că îmi tot rupeam gulerul de la uniformă. Pe vremea mea se purta uniformă la școală. Astăzi cred că s-a renunțat la acest obicei. Bine, atunci nu era un obicei, era obligatoriu, pe vremea mea.”, a mai spus Irinel Columbeanu.

I [Sursa foto: Instagram]