Irinel Columbeanu nu a fost uitat de Monica Gabor! Ce ofertă i-a făcut fosta doamnă din Izvorani

Irinel Columbeanu a avut o decădere care l-a afectat foarte mult în ultimii ani. El și-a pierdut atât banii, vila celebră din Izvorani, cât și prietenii. Fostul afacerist a dezvăluit că se descurcă cu zile după ce și-a pierdut averea, iar acum locuiește într-un apartament cu două camere dintr-un complex rezidențial din București.

În ciuda tuturor lipsurilor, el a dezvăluit cel mai greu îi este să trăiască fără Irinuca.

Fiica lui Irinel Columbeanu a plecat alături de mama ei, Monica Gabor, în Statele Unite ale Americii. Fostul afacerist a dezvăluit că nu și-a mai văzut propria fată de mai bine de 2 ani de zile. Chiar dacă despărțirea a fost una tumultoasă, se pare că Monica Gabor nu a uitat de fostul ei soț. După ce a venit în România, fosta doamnă di Izvorani i-a propus lui Irinel Columbeanu să vină cu ea în SUA, unde ar putea să o ia de la zero și să petreacă timp alături de fiica lui, susțin apropiații celor doi, pentru un post de televiziune.

Irinel Columbeanu și Ștefan Mandachi [Sursa foto: Facebook]

Irinel Columbeanu se reîntoarce în afaceri! Cine a făcut anunțul

Irinel Columbeanu se reinventează și urmează să-și anunțe debutul în lumea businessului și se pare că are tot potențialul. Anunțul a fost făcut chiar de celebrul afacerist Ștefan Mandachi.

„Irinel Columbeanu este dovada indubitabilă: în România ești criticat masiv indiferent de situație: fie ai bani să-i învârți cu lopata, fie ai pierdut totul. Judecata de pe margine atinge cote gigantice, chiar dacă ești sărac sau bogat. Am avut discuții consistente cu domnul Columbeanu. Am reușit să-l cunosc mult mai bine și sunt resemnat cât de mult (și de ușor) se minte în societatea românească atunci când unii se agață de un sâmbure de scandal.



În opinia mea, potențialul proiectului său actual este foarte mare și cred că se va reinventa ușor întrucât muncește cu patimă la scrierea unei cărți. Și credeți-mă, are ce să scrie în ea. Concluzia: luptă pentru prosperitate, pentru abundență, pentru bani. Fie că ai, fie că n-ai, nimănui nu-i va păsa!”, a scris Ștefan Mandachi pe pagina sa de Facebook.