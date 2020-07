In articol:

Irinel Columbeanu a lipsit de pe rețele de socializare mai bine de jumătate de an. În urmă cu câteva zile însă, el a postat un filmuleț în care explică motivul pentru care a decis să vorbească abia acum.

Irinel și-a pus în gardă abonații, cărora le-a promis că urmează să vorbească în următoarele clipuri despre lucrurile care s-au întâmplat în ultima perioadă.

Irinel Columbeanu vrea să facă vlogguri

Irinel Columbeanu vrea să se întoarcă pe canalul de YouTube și să se apuce de vloguri, în care să vorbească despre problemele cu care se confruntă. Toate acestea, după ce se pune de acord cu fiica sa, Irina, care este expertă în tot ceea ce ține de mediul online.

„Am fost somat să mai postez”

Irinel Columbeanu a mărturisit că a fost somat de YouTube să posteze pe canalul său. Fostul milionar s-a conformat și a profitat de ocazie să anunțe că vrea să-și reia activitatea din mediul online, sub atenta supraveghere a fiicei sale.

"Bună să vă fie starea, ziua și viața. Acum treisprezece zile am fost somat să mai postez, deoarece nu am mai făcut-o de peste șase luni. În caz contrar, canalul meu de YouTube urmă să fie declasat. De aceea reapar, dar nu numai. În tot acest timp, am observat ce se întâmplă. Încep deja să trag unele concluzii și de abia aștept să le împărtășesc. O voi face cât de curând. Mai am doar să mă hotărăsc când să încep și în ce fel. Cu abonații ei de pe YouTube, Irina reprezintă o autoritate în domeniu, dar și o mare provocare. Așa că mă voi consulta și cu ea. Cine va dori să afle ce și cum, știe cum. Pe curând!", este mesajul transmis de Irinel.