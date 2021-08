Irinel Columbeanu, primele dezvăluiri despre despărțirea dintre Monica Gabor și Mr. Pink: „Totul a decurs foarte bine”

In articol:

Irinel Columbeanu a vorbit pentru prima dată despre despărțirea dintre Monica Gabor și Mr. Pink. Până acum fostul mare om de afaceri nu a vrut să spună prea multe pe acest subiect și a dezvăluit în urmă cu câteva zile că a vorbit doar cu fiica lui, însă au vorbit despre cu totul altceva.

El spune că nu vrea să dea foarte multe detalii legate de viața amoroasă a fostei sale soții, căci nu este treaba lui.

Totodată, acesta a atras atenția asupra faptului că multe speculații apărute în spațiul public referitoare la ceea ce a dus la despărțirea dintre Monica Gabor și Mr. Pink sunt departe de a fi adevărate.

„Nu este vorba că se întoarce la mine. Nu cred ca este posibil. Sincer să fiu și dacă as avea o confirmare despre despărțirea lor, nu cred ca ar fi bine să o spun. Vreau să fac doar câteva atenții. În presa sunt numai interpretări, nu s-a văzut nimic clar. Nu am de unde să știu ceea ce este în sufletul ei. Eu nu am luat legătura cu Monica. Este ceva diplomat sa nu deschid acest subiecte. Unele speculații nu sunt adevărate nici pe departe. Și sa știți ca cel mai mare lux este sa spui adevărul.

Citeste si: Care a fost, de fapt, motivul despărțirii dintre Monica Gabor și Mr. Pink?! Vedeta a apărut plină de vânătăi pe Internet

Citeste si: O batrana, in ultimele clipe ale vietii, i-a spus preotului: „La inmormantare, vreau sa mi se puna in mana o lingurita!” Parintele a amutit cand a aflat motivul- bzi.ro

Când am spus ca e bine, credeți-mă că e foarte bine. Mie nu mi place sa mă bag în ciorba altuia. Prefer sa ma fac dispărut atunci când sunt cautat", a mărturisit Irinel Columbeanu, la un post de televiziune.

Irinel Columbeanu [Sursa foto: Instagram]

Irinel Columbeanu: „ Consider că din ce este acum între ei o să se nască un progres”

Totuși, fostul om de afaceri din Izvorani spune că atât fosta lui soție, dar și bărbatul cu care ea își refăcuse viața după divorțul de el sunt niște oameni foarte deștepți și a dat de înțeles că deși lucrurile sunt complicate în relația lor la ora actuală, este posibil ca cei doi să progreseze. De asemenea, Irinel Columbeanu a mărturisit că Mr. Pink l-a tratat mereu frumos și cu respect.

Citeste si: Ce a discutat Irinel Columbeanu cu fiica lui, după despărțirea Monicăi Gabor de Mr. Pink: „Am aflat...”

„Am fost tratat cu respect, nici mai mult nici mai puțin. Totul a decurs foarte bine, mai bine decât mă așteptam. Ce am avut de transmis am spus. Monica este o femeie deșteaptă, dar și el. Consider că din ce este acum între ei o să se nască un progres", a mai mai spus acesta în aceeași emisiune televizată.