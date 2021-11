Irinel Columbeanu s-a iubit cu o prințesă adevărată! Cum a ratat fostul milionar șansa de a intra într-o familie de nobili?

In articol:

Irinel Columbeanu a devenit celebru după ce s-a căsătorit cu Monica, o fată mult mai tânără decât el. Totuși, cu 25 de ani în urmă, el a fost la un pas să intre într-o familie nobiliară, după o relație cu totul specială pe care a avut-o cu prințesa Brianna Caradja (58 de

ani).

Brianna Caradja, una dintre cele mai nonconformiste reprezentante ale unei familii ”cu sânge albastru” din România, a avut o relație de aproximativ 8 luni cu Irinel Columbeanu în anul 1996. Fostul milionar i-a oferit acesteia un Mercedes și multe aminitiri fierbinți. Brianna a refuzat mașina și a rămas doar cu aminitirile. Ce-i drept, unele foarte plăcute.

Brianna Caradja: ”Bărbați ca Irinel Columbeanu nu mai există în România”

“Irinel era un adevărat gentleman. Îmi făcea mereu surprize plăcute. De ziua mea, spre exemplu, a venit pe neaşteptate la mine acasă, în Paris, aşa, fără să-mi spună nimic. Altă dată, eram în avion, veneam spre Bucureşti. Un necunoscut s-a apropiat de mine şi m-a întrebat dacă eu sunt prinţesa Caradja. I-am răspuns că da şi apoi mi-a dat un superb trandafir roşu, zicându-mi: «Domnul Columbeanu vă aşteaptă pe Aeroportul Otopeni». Regret să constat că astfel de bărbaţi nu mai există, mai ales în România. Povestea mea de dragoste cu Irinel a fost ca în filme”, a povestit Brianna Caradja cu mai mulți ani în urmă.

Brianna Caradja, impresionată de gentilețea lui Columbeanu

”Îmi aduc aminte ca a vrut sa îmi faca cadou un Mercedes 600 SEL. M-a sunat intr-o zi și mi-a zis sa ma uit pe geam. Am deschis fereastra – stăteam în Rosetti pe atunci – și am văzut jos un «dric». L-am întrebat ce e cu ăla. Mi-a zis ca e un Mercedes și că mi-l face cadou. Eu i-am spus ca nu am permis, și mi-a spus că are șofer. Nu aveam nevoie… așa ca nu am acceptat”, a mai povestit Brianna care nu s-a ferit să amintească de nopțile de amor cu Irinel. „Columbeanu era un bărbat viril. Când era cu mine, Iri putea. El a fost prima mea iubire după divorţ. A fost o dragoste frumoasă, chiar l-am iubit”, a mai spus prințesa.

Iubita lui Irinel, descendenta unei familii de boieri

Brianna Caradja a fost fiica principesei Alexandra (Tanda Caradja) și nepoata lui Ceorges Caradja și a Smarandei Bibica Rosetti, descendenți direcți ai lui Scarlat Caradja, principe onorific al Moldovei și Valachiei, între 1774 și 1780, numit de sultanul Abdul Hamid I. Fratele lui Scarlat, Jean Caradja, a fost patriarh de Constantinopol între 1761 și 1763.

În prezent, Brianna Caradja are proces cu Statul Român pentru circa 100 de hectare de teren care au aparținut familiei și pe care aceasta îl revendică. După ce s-a retras din viața publică, ea și-a deschis o firmă împreună cu fiul ei și proiectează case modulare în Snagov.