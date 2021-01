Irinel Columbeanu se poate apuca de agricultură, dacă rămâne fără bani! Cum arată casa părintească din Căpreni și ce proprietăți mai are fostul milionar, la țară? EXCLUSIV

Irinel Columbeanu s-ar putea gândi să se mute la țară, în cazul în care nu-și va mai putea susține traiul la București.

Irinel Columbeanu se poate gândi serios la o posibilă retragere la țară, în cazul în care mult-dorita redresare financiară nu va veni prea repede. Fostul milionar deține o moștenire în localitatea grojeană Căpreni, un loc pe care nu l-a mai văzut de când era mic.

Tatăl lui Irinel Columbeanu a plecat din Căpreni la 11 ani

Ion Columbeanu, tatăl lui Irinel, s-a născut în anul 1926 în Căpreni, regiunea Craiova (acum, localitatea Căpreni se află în județul Gorj), într-o familie săracă. A absolvit 7 clase la școala din comună, după care, la 11 ani, a plecat de acasă. În 1942 a devenit ucenic la Șantierul Naval Constanța iar din 1945 a intrat în UTC. Ulterior, începând cu 1959, el avea să intre în elita comunistă, rezistând într-o poziție înaltă în timpul a 16 guvernări.

Casa familiei Columbeanu de la Căprești

Casa părintească de la Căpreni a rămas oarecum în paragină, după moartea bunicilor paterni ai lui Irinel Columbeanu. Moștenitorii casei erau Ion Columbeanu și sora acestuia , care a mai avut grijă de casă cât a mai putut. Înainte să moară, tatăl lui Irinel Columbeanu a decis să investească o sumă de bani

în renovarea imobilului, care ajunsese la un moment dat invadat de vegetație și într-o stare avansată de degradare.

Primarul din Căpreni: ”Mai are câteva terenuri pe aici”

Conform

oamenilor din sat, imobilul respectiv a rămas în grija rudelor lui Irinel Columbeanu, cu toate că la un moment dat se pusese problema ca aceasta să fie vândută. Fostul milionar nu s-a arătat prea interesat de această proprietate , cu toate că a venit de câteva ori, în copilărie, aici.

Aici s-a născut Ion, tatăl lui irinel Columbeanu

Una peste alta, Irinel Columbeanu are și destul de multe rude la Căpreni, afaceristul făcând parte dintr-o familie cu rădăcini adânci ale locului. La înmormântarea lui Ion Columbeanu, de

exemplu, a fost prezent și primarul din Căpreni, Emil Cătănoiu, care a explicat că inclusiv el a fost rudă cu tatăl lui Irinel.

Palatul pierdut al lui Irinel Columbeanu, de la Izvorani

”Aici mai are doar câteva terenuri agricole. În ceea ce mă privește, sunt neam cu Ion Columbeanu, am fost apropiați, am păstrat legătura, așa că voi participa și eu la slujba de înmormântare”, a spus primarul din Căpreni.