Irinel Columbeanu, surprins la volanul unei mașini vechi și lovite! Cum arată mașina pe care o conduce acum fostul milionar

Dacă acum câțiva ani Irinel Columbeanu era văzut la volanul unora dintre cele mai scumpe mașini, de sute de mii de euro, astăzi, fostul milionar conduce o mașină foarte veche, care valorează, în prezent, în jur de 600-800 de euro. Rolls Royce-ul pe care îl deținea acum ceva timp este istorie acum, locul ei fiind ocupat acum de o mașină ruginită, care nu valorează prea mult.

Acum câțiva ani, Irinel Columbeanu se putea lăuda cu o avere foarte mare. Și-a trăit viața în lux alături de femei tinere și mașini luxoase. Vremurile acelea au apus, se pare, pentru că fostul om de afaceri a pierdut tot ce agonisise, rămânând doar cu bunurile pe care le achiziționase acum mai multă vreme.

Nu cu mult imp în urmă, fostul milionar de la Izvorani a fost surprins la volanul unei mașini foarte vechi și lovite, conform Playtech. În imagini putem vedea că fostul soț al Monicăi Gabor deține o mașină de tip Mercedes E Class din anul 1998, însă se pare că nu îl mai preocupă destul de tare acest aspect.

Irinel Columbeanu [Sursa foto: Playtech]

„Nu mi-aș mai lua Rolls Royce. Adică nu mi-aș lua o mașină nici atât de scumpă, nici pe benzină… Dar totuși, e frumoasă!… Apăruseră unele electrice, cred că ăsta e viitorul, dar totuși farmecul dat de motoarele cu benzină când le auzi sub tine, nu știu dacă o să se ducă vreodată”, a spus Irinel Columbeanu în cadrul unui podcast.

Irinel Columbeanu, adeptul mașinilor scumpe

În recut, Irinel Clumbeanu întorcea banii cu lopata, așa că și-a achiziționat la un moment dat un Rolls Royce pe care l-a cumpărat cu suma colosală de 500 000 de euro. Când vremurile grele au apărut în viața fostului milionar, acesta și-a vândut bolidul pentru nici jumate din suma care a valorat inițial. Mai exact, Irinel Columbeanu și-a vândut mașina de lux pentru 100 000 de euro.

„ Am dat 500.000 de euro pe acel Rolls Royce. L-am vândut cam cu 100.000. Lângă banii respectivi am mai pus ceva și l-am luat pe al doilea, cu 25 cm mai lung. Nu era ceva normal pentru un om de afaceri ca mine, mai ales că atunci când am luat-o eu, abia apăruse, nici nu era cunoscută. Eram în paralel, și pe Bentley și pe Mercedes, parcă… Au fost multe mașini, sper să mai fie… Nu are importanță”, a mai spus acesta în cadrul podcastului.