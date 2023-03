Irinel Columbeanu va petrece Paștele de unul singur: „Cu ea nu am mai vorbit deloc în ultimele luni”. În ce relații este cu fiica lui și fosta soție, Monica Gabor?!

In articol:

Irinel Columbeanu, la cei 65 de ani, a trecut prin mai multe perioade grele de-a lungul vieții sale, de la divorțul de fosta soție cu 30 de ani mai tânără, Monica Gabor, alături de care are un copil, până la momentul în care a rămas fără bani.

Dintr-un om de afaceri de succes, care trăia în lux și opulență, Irinel Columbeanu a „gustat” și viața unui om de rând. A fost dorit de multe femei și se poate mândri că s-a iubit chiar și cu nume mari din showbiz.

Irinel Columbeanu, uitat de toată lumea?! Ce a dezvăluit despre relația lui cu Irina și Monica Gabor

Se pare că sărbătorile Pascale îl vor prinde pe fostul milionar de la Izvorani de unul singur, deoarece odată cu pierderea conturilor generoase din bancă au dispărut atât prietenii, cât și femeile frumoase din viața acestuia. Din fericire, relația pe care Irinel Columbeanu o are împreună cu fiica sa Irina, în vârstă de 15 ani, este una bună și chiar dacă nu s-au mai văzut de foarte mult timp, cei doi vorbesc destul de des, ultimul apel al lor fiind în

urmă cu câteva zile.

„Cel mai probabil, de Paște, o să stau acasă, nu mă duc nicăieri, nu mă duc la Monica. O să vedem. Eu sunt o persoană care acționează sub imperiul momentului. Am vorbit cu fiica mea, Irinuca, recent. M-a sunat acum vreo două nopți și am vorbit despre ale noastre. Am o relație ok cu ea.”, a declarat Irinel Columbeanu, potrivit Click.

Dacă în urmă cu câțiva ani, între fostul milionar și Monica Gabor părea să fie o iubire greu de descris în cuvinte, acum lucrurile s-au schimbat complet.

Vedeta a mărturisit că nu a mai vorbit cu fosta lui soție și chiar dacă el este cel care îi mai scrie diferite mesaje, aceasta nu i-a mai răspuns de mult timp.

„Monicăi i-am mai trimis mesaje scrise, în ultima perioadă, dar nu mi-a răspuns. Nici nu necesita un răspuns la ce îi scriam eu. Cu ea nu am mai vorbit deloc în ultimele luni, nici nu m-a invitat de Paște, la ea, în America. Nu, nu!”, a mai adăugat bărbatul.

