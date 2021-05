Irisha, atac furibund la adresa lui Zanni după ce a fost nominalizată la Survivor România. „Nu halesc glumele de clasa 8-a!”

In articol:

Faimoșii au făcut nominalizări la Survivor România, după ce au pierdut meciul de imunitate în fața Războinicilor.

Irisha, la un pas de eliminare din competiția Survivor România

Sălbaticii au propus-o pentru eliminare pe Irisha, care se află la a doua nominalizare de la intrarea în competiția din Dominicană.

Șase voturi au trimis-o pe concurentă în cursa pentru votul publicului, în timp ce Raluca Dumitru s-a salvat, ea fiind nominalizată de patru coechipieri.

Irisha este revoltată pentru că voturile au fost acordate din punct de vedere social și nu sportiv. Faimoasa consideră că performanțele pe care le-a avut pe traseu contează mai mult decât disensiunile pe care le-a avut în camp cu unii dintre colegi. Ea speră că nu va pleca acasă săptămâna aceasta și că oamenii de acasă o doresc în competiție.

Irisha

„Am zis că acum două săptămâni se nominaliza sportiv, acum se nominalizează pe social dintr-odată. Acum o săptămână au început băieții, Sebi și Zanni, Ralucuța, Ralucuța, nu știu ce conturi reglează ei și nu mă interesează. Faptul că nu sunt de acord cu ei sau nu halesc glumele lor de clasa 8-a îi face pe ei să creadă că am ceva cu ei. Nu, nu am nimic personal cu ei.

Asta e, m-au votat. Cel mai important e că nu e pe criterii sportiv, acolo e bine. Nu ne înțelegem verbal, asta e partea a doua. M-am așteptat, nu sunt șocată, încep să mă obișnuiesc, e a doua oară și sper să mă salveze publicului. Dacă mă salvează o să le fiu recunoscătoare , dacă plec, o să mă uit din exterior de acasă și o să le zic, fraierilor, că m- ați votat, acum nu mai are cine să aducă puncte, în spirit de glumă. Ce a fost am văzut. Ce va fi vom vedea”, a declarat Irisha.

Faimoșii pierd imunitatea la Survivor România

Sălbaticii au pierdut primul meci de imunitate al săptămânii la Survivor România, iar tensiunile din tabăra roșie cresc simțitor. „Astăzi am pierdut din cauza orgoliilor, astea ne-au tras pe noi în spate. Orgolii prostești. Dacă nu mai aveam o săptămână în care luăm imunitatea. Nu știu ce voi vota. Sortiv o ducem bine, pe alte critertii parcă suntem la grădiniță. Să ne dăm în cap. Mie îmi pare rău și nu-mi place să văd genul ăsta de lucruriîn grup mai ales că ne vede atâta lume”, spune Ștefan Ciuculescu.

Echipa Faimoșilor, în consiliu la Survivor România

Zanni spune că Faimoșii trebuie să se maturizeze pentru a deveni mai buni. „Această înfrângere este ceea ce am preconizat că se va întâmpla mai devreme sau mai târziu. M-am distrat, am intrat doar o dată. Am văzut niște chestii...A fost meritul lui Cucu din plin și au fost alții care au vrut să-i fure punctul. Momentele astea când pierdem imunitățile câștigăm șansa de a îmbunătăți echipa și de a ne maturiza social și pe traseu. Trebuie să ne călim, suntem prea copii, prea vedete, avem impresii multe. Să vedem cine rezistă, ăsta e Survivor”, a spus Faimosul.