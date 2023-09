Irisha, cadou de lux din partea unui fost iubit. Ce spune bruneta despre situația ei amoroasă: „Nu sunt Sfânta Maria”

In articol:

Irisha este una dintre cele mai frumoase vedete din showbiz-u românesc, iar din acest motiv mulți masculi se arată adesea interesați de îndrăgita artistă.

Cu toate acestea, gândul fostei concurente de la „Bravo, ai stil!” este cu totul în altă parte.

Chiar în cadrul unui interviu, ea făcut dezvăluiri inedite despre situația ei sentimentală, iar mai mult decât atât, a spus care este cel mai scump cadou pe care l-a primit până acum. Nimeni nu se aștepta la asta. Iată mărturisirile!

Cel mai scump cadou pe care l-a primit Irisha: „Căni de cafea”

Irisha este una dintre cele mai apreciate femei din showbiz-ul românesc. Bruneta are cu ce se lăuda, căci a fost înzestrată cu o frumusețe aparte.

Recent, ea a oferit un interviu, prin care a făcut mărturisiri inedite și total neașteptate. Artista a spus care este cel mai prețios cadou pe care l-a primit și ce alte surprize îi făceau foștii parteneri.

Printre acestea, se numără și cănile de cafea, așa cum spune chiar vedeta. Însă, cel mai valoros dar este o geantă, care costă mai mult decât toate diamantele pe care le are.

„Sincer, am o geantă mai scumpă decât toate diamantele pe care le am eu. De la pretendenți am primit și genți, chiar și căni de cafea. De la un pretendent care chiar își dorea să îi fiu soție și mama la copii, mă făcea gospodină. A zis să îmi ofere niște căni, să mai stau pe acasă la cafea, mesaj subtil. L-am perceput ca atare, după mi-a făcut cadou o geantă. A temperat.”, a mărturisit Irisha, pentru playtech.ro.

Ce spune artista despre situația ei amoroasă?

Irisha este o femeie frumoasă, astfel că mulți bărbați și-ar dori să îi poată sta alături. Cu toate acestea, cântăreața precizează că în momentul de față este foarte axată pe carieră, iar din acest motiv nu vrea să întemeieze o poveste de dragoste.

Deși recunoaște că iese adesea la întâlniri pentru a încerca să găsească partenerul potrivit, vedeta nu este momentan într-o relație, însă nici nu o afectează prea mult acest aspect.

„Sunt foarte focusată pe carieră, pe viitor, nu prea am timp liber și nu am timp de dragoste. Am fost într-o relație de 8 ani, ulterior într-o relație de 5 ani și îmi plac relațiile stabile. Ies la întâlniri, nu sunt Sfânta Maria, ies la date-uri, încerc, văd dacă iese ceva, dacă nu, asta este. ”, a mai spus Irisha, pentru aceeași sursă menționată mai sus.

