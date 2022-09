Irisha, mai îndrăgostită ca oricând! Noi detalii despre iubitul ei misterios, cu care este împreună de câteva luni: "Plusează tot ceea ce simți" | EXCLUSIV

In articol:

Irisha este una dintre cele mai îndrăgite influencerițe de la noi din țară. Aceasta a câștigat simpatia publicului prin stilul vestimentar deosebit și carisma pe care o are. A cunoscut celebritatea în urma participării în emisiunea "Bravo, ai stil!", de la Kanal D.

Ce face Irisha la fiecare sfârșit de lună

Acum este un model în ceea ce privește industria fashion, fiind mereu în pas cu moda.

Irisha este deja cunoscută pentru vacanțele ei în afara țării și orașele pe care le vizitează, purtând ținute care fură ochii tuturor. Irisha ne-a dezvăluit de curând că are un ritual pe care îl face la fiecare final de lună. După toate proiectele din online și nu numai, bruneta recurge la un gest care îi ia minte de la treaba de zi cu zi.

"Momentan mi-am propus să stau o lună în România. Dacă mi-am propus asta nu înseamnă că se va și întâmpla. După fiecare lună, eu am nevoie de o pauză de două-trei zile, undeva în afara țării. Așa funcționez eu, asta fac de mulți ani și într-adevăr, vara asta am călătorit foarte mult, mai mult decât m-am așteptat sau mi-am propus. În următoarea perioadă vreau să stau aici, să muncesc foarte mult și când o să am două-trei zile libere plec. Cred că următoarea destinație este Paris, orașul iubirii, dar nu mă întreba de ce.", a declarat Irisha, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Irisha și iubitul ei sunt împreună de luni de zile

Bineînțeles că am întrebat-o, pentru că, în urmă cu ceva timp, WOWbiz va livrat exclusivitatea că Irisha se află într-o relație.

Amabilă ca întotdeauna, influncerița ne-a spus noi detalii despre iubitul misterios și când urmează să ni-l prezinte.

"Sunt fericită, în primul rând, pentru că trăiesc în acest corp, pentru că trăiesc în acest cap și tot ce înseamnă eu. Am ajuns la maturitatea aceea emoțională în care sunt foarte fericită cu mine, dar e bine când vine cineva în viața ta și plusează tot ceea ce simți, adică dublează fericirea pe care o trăiești. Dacă va fi momentul potrivit sau dacă va fi el, atunci cu siguranță, vi-l prezint. Nu obișnuiesc să postez pe rețelele de socializare sau să fac tam-tam din viața mea personală, pentru că aia contează mai puțin. Viața mea profesională contează la propriu. Dacă va fi ceva de durată, deja e de câteva luni, dacă se va mai lungi și o să consider eu că este o persoană potrivită pentru viitorul meu, atunci o să aflați și voi.", a mărturisit Irisha, în interviul de pe canalul de YouTube WOWnews.

