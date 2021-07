Irisha, prima reacție după ce Marius Crăciun a vorbit pentru WOWbiz.ro despre o posibilă relație cu ea. Ce replică i-a dat faimoasa: ”Este un bărbat...”

Marius Crăciun și Irisha [Sursa foto: Instagram] 10:19, iul 23, 2021 Autor: Cristina Ionela

Irisha, primele declarații despre Marius Crăciun, după ce războinicul a făcut câteva declarații bombă despre ea la Ștafeta Mixtă. Acesta ne-a dezvăluit că Irisha i-a făcut câteva complimente dulci în spatele camerelor de filmat.

„Irisha mi-a spus ca ii place de mine ca barbat, ca arat bine, ca ii place cum vorbesc. Mi-a spus in fața. Eram la finala și au fost glume. Ea mi-a spus ca ma sustine, ca si familia ei ma sustine si isi doreste sa ajung cat mai departe sau chiar sa castig. Am ramas socat, pentru ca in competitie nu am avut atat de multe subiecte si mi-a placut ca mi-a spus ca ma sustine. Atunci am inceput sa vorbim mai mult si Morosanu a facut o glumă „zi că îți place de el direct” și ea a spus „da, imi place de el ca barbat, arata bine, e frumos”, a povestit fostul Războinic la Ștafeta Mixtă.

Ba mai mult decât atât, Marius Crăciun a vorbit și despre o posibilă relație amoroasă cu frumoasa artistă, susținând că Irisha este dintr-o altă lume în timp ce el este un băiat simplu.

„Nu m-am gandit ca am vreo sansa la ea pentru ca este foarte frumoasa, arata foarte bine. Este din alta lume, eu sunt mai simplu. Este si putin mai inalta decat mine, dar mi-a placut sa aud cuvintele astea din gura ei, i-am spus ca este o femeie foarte frumoasa si arata foarte bine, dar nu am vorbit mai multe”, a declarat Marius Crăciun pentru

Irisha[Sursa foto: Instagram]

Ce spune Irisha despre Marius Crăciun

Fosta concurentă de la Survivor România 2021 a fost întrebată de un internaut despre Marius Crăciun. Totul după declarațiile picante făcute de războinic la Ștafeta Mixtă.

” Marius este un băiat mișto, cu o educație foarte frumoasă, felicitări părinților și cu un potențial imens. Eu cred că văd dincolo de personalitate. Te pup, Marius”, a spus Irisha, despre Marius Crăciun de la Survivor România 2021.